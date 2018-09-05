Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Гросс: Никогда не сомневался в чистоте российских биатлонистов

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что уверен в непричастности российских биатлонистов к применению допинга во время работы под его руководством.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, раздражает, что всё время муссируются вопросы допинга, но никто, кроме меня, их не комментирует. Я считал своим долгом говорить об этом в СМИ, особенно в западноевропейских. Я никогда не сомневался в чистоте своих подопечных, потому что мы тренировались в Центральной Европе и были всегда доступны для допинг-офицеров, которые часто посещали нашу команду. Трудно представить, что в таких условиях возможно производить какие-либо манипуляции», — приводит слова Гросса T-Online.

30 августа стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. По информации «Чемпионата», подозреваемыми в нарушении антидопинговых правил являются Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Самые красивые болельщицы на российских стадионах! Они прекрасны!
ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение матчей ЛЧ в «Лужниках»
Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории
Центральный защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за травмы
Экс-ассистент Карреры будет помощником Рахимова в «Ахмате»
Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США
«Авангард» приобрел защитника, проведшего в НХЛ более 500 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь