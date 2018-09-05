Гросс: Никогда не сомневался в чистоте российских биатлонистов

«Конечно, раздражает, что всё время муссируются вопросы допинга, но никто, кроме меня, их не комментирует. Я считал своим долгом говорить об этом в СМИ, особенно в западноевропейских. Я никогда не сомневался в чистоте своих подопечных, потому что мы тренировались в Центральной Европе и были всегда доступны для допинг-офицеров, которые часто посещали нашу команду. Трудно представить, что в таких условиях возможно производить какие-либо манипуляции», — приводит слова Гросса T-Online.