Международный союз биатлонистов выберет нового президента и решит судьбу СБР

Видео WADA подозревает президента Международного союза биатлонистов в получении взятки от России

Конгресс IBU пройдет в хорватском Порече с 6 по 9 сентября. В его работе примут участие порядка 300 делегатов, представляющих 53 национальные федерации, входящие в состав IBU. 6 сентября состоится заседание исполкома международной организации, который в последний раз соберется в нынешнем составе. А уже на следующий день, в пятницу, пройдут выборы его новых членов, включая президента IBU, первого вице-президента и вице-президентов организации.

Россия не смогла выдвинуть своих кандидатов на руководящие посты в IBU, поскольку это было одним из ограничений, которые были наложены на СБР в декабре. Предполагалось, что членство российской национальной федерации будет восстановлено в начале июня, после окончания сезона, как это было и заявлено ранее, однако планы скорректировал коррупционный скандал, который затронул как СБР, так и основателя IBU Бессеберга. Его и генерального секретаря организации Николь Реш заподозрили в сокрытии десятков допинговых нарушений российских спортсменов, по причине чего они были вынуждены еще весной приостановить свою работу в IBU.

Андерс Бессеберг | Источник: AP 2018

Расследование этого дела еще не окончено, 72-летний норвежец все еще находится под подозрением, так что красиво покинуть президентский пост организации, которую он создал, ему не удастся. Представители СБР еще имеют возможность принять участие в выборах, но для этого необходимо, чтобы 7 сентября, во время первой сессии конгресса, за восстановление прав федерации проголосовало большинство делегатов.

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Несмотря на то что российская сторона выполнила все условия восстановления, однозначно говорить о снятии с СБР санкций не приходится. Виной всему новое допинговое разбирательство, которое анонсировал IBU незадолго до начала конгресса — 30 августа. В числе подозреваемых — олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Оба уже завершили спортивную карьеру, под подозрением их результаты как минимум четырехлетней давности, так что формально к текущему вопросу восстановления СБР это дело отношения не имеет, однако не исключено, что на конгрессе появятся его неприятные подробности или будет объявлено о новых допинговых разбирательствах, что вновь не позволит СБР добиться положительного для себя решения. Тем более что в IBU до сих пор есть силы, не заинтересованные в восстановлении российского биатлона. Это показали события прошлого сезона, когда сборные США, Канады, Чехии и Украины отказались приезжать на этап Кубка мира в Тюмень.

Драчев и его команда

Убеждать делегатов конгресса поддержать СБР будут глава организации четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, ее вице-президент двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, ветеран российского биатлона Виктор Маматов, который имеет опыт работы в международной федерации. К последнему должен был присоединиться и двукратный призер Игр Александр Привалов, но 85-летний ветеран накануне отъезда почувствовал себе плохо и не сможет отправиться в Пореч. Основной посыл российской делегации будет заключаться в том, что в СБР пришла новая команда управленцев (выборы состоялись в мае), которая нацелена на конструктивное сотрудничество с IBU и, что важно, никогда не была причастна к нарушениям антидопинговых правил.

Владимир Драчев | Источник: РИА "Новости"

Приедет на конгресс и четырехкратный олимпийский чемпион бывший первый вице-президент IBU, экс-глава СБР Александр Тихонов. Однако представлять на конгрессе он будет Грузию, причиной чему стали профессиональные разногласия с Драчевым, которого он поддержал на недавних выборах.

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Еще одним представителем России будет член правления СБР Виктор Майгуров, который четыре года назад был избран первым вице-президентом IBU и до сих пор занимает этот пост. И оставлять его он не намерен, даже несмотря на то что переизбираться от России он пока права не имеет. Свою заявку на участие в выборах он подал от Белоруссии, за которую выступал в 90-е годы.

Двумя кандидатами на президентский пост являются швед Олле Далин и представительница Латвии Байба Брока. Скандинав, по мнению экспертов, является фаворитом предстоящего голосования, политический вес ему помогла набрать и антироссийская риторика во времена допингового скандала. Продолжит ли он гнуть свою линию вплоть до выборов или все же вернется к сотрудничеству с Россией и поддержит ее восстановление, станет понято уже по ходу конгресса. Но вброс в прессу информации о том, что СБР продавливает на пост президента Бойко, явно идет ему на пользу в свете последних событий.

Олимпийские квоты и выбор организаторов ЧМ

Перед новым президентом IBU будет стоять задача восстановления доверия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который не мог пройти мимо коррупционных разбирательств в организации. На следующие зимние Игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году, квота для биатлона уже была сокращена, что стало первым звоночком для IBU.

Вопрос олимпийских квот также будет обсуждаться на конгрессе, с докладом 6 сентября выступит соответствующая рабочая группа.

Еще одним важным вопросом конгресса станет выбор столиц чемпионатов мира 2021 и 2023 годов. Первый изначально должен был пройти в Тюмени, однако в феврале прошлого года под нажимом IBU СБР был вынужден отказаться от его проведения, причиной чему стал все тот же допинговый скандал.

Теперь на организацию ЧМ-2021 претендует словенская Поклюка, а ЧМ-2023 — чешский Нове-Место и немецкий Оберхоф. Выборы пройдут 9 сентября, в этот же день станет известно и место проведения следующего конгресса IBU, который намечен на 2020 год.