Тихонов о конгрессе IBU: Продолжается уничтожение лучшего вида спорта

Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU проходит в Порече с 5 по 9 сентября. Во время работы главного руководящего органа международного союза будет рассмотрен вопрос восстановления СБР, который с декабря понижен в статусе до временного членства за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Тихонов должен был представлять на конгрессе Грузию, причиной чему стали профессиональные разногласия с главой СБР Владимиром Драчевым, которого он поддержал на недавних выборах.

«Я принял для себя решение — нет сейчас смысла ехать на конгресс человеку с таким спортивным прошлым, как у меня. По версии IBU я был признан и лучшим спортсменом, и лучшим руководителем национальной федерации. Как можно было за 11 лет после ухода моей команды довести российский биатлон до такого состояния?! Александр Михайлович Кравцов четыре года боролся, многое сделал — те 22 человека отмели от допинга, это его заслуга. А те люди, которые пришли сейчас…» — сказал Тихонов по телефону.

«Поэтому я и не поехал, кого защищать?! Продолжается уничтожение лучшего вида спорта. Уверен, если бы я был на конгрессе, 100% нас бы восстановили, потому что у меня очень много друзей осталось, которые помнят, как я работал на посту первого вице-президента IBU. Но ехать и защищать эту команду СБР? У меня был очень хороший доклад, я хотел его сделать на конгрессе. У меня невозвратный авиабилет, но я бросил все и плюнул», — добавил собеседник агентства.