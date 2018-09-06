Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
14:25 (мск), источник: Р-Спорт

Тихонов о конгрессе IBU: Продолжается уничтожение лучшего вида спорта

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Елена Дьячкова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что принял решение не ехать на конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), так как не хочет поддерживать в хорватском Порече команду руководства Союза биатлонистов России (СБР), которая, по его мнению, уничтожает российский биатлон.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Конгресс IBU проходит в Порече с 5 по 9 сентября. Во время работы главного руководящего органа международного союза будет рассмотрен вопрос восстановления СБР, который с декабря понижен в статусе до временного членства за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Тихонов должен был представлять на конгрессе Грузию, причиной чему стали профессиональные разногласия с главой СБР Владимиром Драчевым, которого он поддержал на недавних выборах.

«Я принял для себя решение — нет сейчас смысла ехать на конгресс человеку с таким спортивным прошлым, как у меня. По версии IBU я был признан и лучшим спортсменом, и лучшим руководителем национальной федерации. Как можно было за 11 лет после ухода моей команды довести российский биатлон до такого состояния?! Александр Михайлович Кравцов четыре года боролся, многое сделал — те 22 человека отмели от допинга, это его заслуга. А те люди, которые пришли сейчас…» — сказал Тихонов по телефону.

«Поэтому я и не поехал, кого защищать?! Продолжается уничтожение лучшего вида спорта. Уверен, если бы я был на конгрессе, 100% нас бы восстановили, потому что у меня очень много друзей осталось, которые помнят, как я работал на посту первого вице-президента IBU. Но ехать и защищать эту команду СБР? У меня был очень хороший доклад, я хотел его сделать на конгрессе. У меня невозвратный авиабилет, но я бросил все и плюнул», — добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что встречался с Драчевым накануне конгресса. «Я уже извинился перед биатлонным сообществом и болельщиками, что тащил его на пост президента. Поздно мне показали, что Драчев на самом деле представлял из себя в последние годы. Я вчера собрал все русские слова, которые знал, и задал ему еще раз вопрос: “Для чего тебе нужно было идти в президенты, если ты абсолютно далек от этой темы?” Ни спонсоров, ни сподвижников. Набрал коллектив абсолютно безграмотно», — сказал Тихонов.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Обвинения и произвол заставили Виктора Ана завершить карьеру?
Тайный бойфренд Марии Шараповой: аристократ, говорящий по-русски
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир
Португалия без Роналду. Почему сборная сыграет без капитана
«Авангарду» и «Салавату» пора остановиться. Интриги дня КХЛ
Международный союз биатлонистов решит судьбу России
Нобоа рассказал о сроках возвращения на поле
Абакумова признала факт употребления допинга
Евгения Медведева временно вернулась в Россию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь