Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России

Источник: РИА "Новости"

По результатам голосования конгресса 29 членов проголосовали против восстановления СБР в правах, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU.

Также на конгрессе, который завершится 9 сентября, будет избран новый президент IBU. На должность главы организации претендуют представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии. 72-летний норвежец Андерс Бессеберг, который возглавляет IBU с момента создания организации в 1993 году, не будет переизбираться на новый срок.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.