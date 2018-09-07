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11:49 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение было принято на конгрессе IBU в хорватском Порече.

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Источник: РИА "Новости"

По результатам голосования конгресса 29 членов проголосовали против восстановления СБР в правах, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU.

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Также на конгрессе, который завершится 9 сентября, будет избран новый президент IBU. На должность главы организации претендуют представитель Швеции Олле Далин и Байба Брока из Латвии. 72-летний норвежец Андерс Бессеберг, который возглавляет IBU с момента создания организации в 1993 году, не будет переизбираться на новый срок.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Если бы СБР был восстановлен в правах, то он получил бы право голоса на конгрессе. При этом, как ранее сообщил ТАСС вице-президент IBU Виктор Майгуров, российская сторона все равно не смогла бы заявить своих кандидатов на выборы в руководящие органы IBU.

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