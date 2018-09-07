Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
12:07 (мск), источник: ТАСС

Тихонов считает необходимой срочную встречу СБР и спортивного руководства России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не сомневался в решении Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу конгресс IBU, который проходит в хорватском Порече, проголосовал против полного восстановления СБР в правах.

«Кто бы сомневался, что так будет, — сказал Тихонов. — СБР — одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет. Сейчас поможет только хирургическое вмешательство со стороны спортивного руководства. Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам и разобраться, что делать дальше».

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Майк Тайсон сказал, кто победит: Макгрегор или Нурмагомедов
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу
Диего Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб
Пропуск к Усику: Лебедев возвращается на ринг
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Усик заявил о готовности дать реванш Гассиеву при наличии выгоды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь