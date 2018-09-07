Тихонов считает необходимой срочную встречу СБР и спортивного руководства России

«Кто бы сомневался, что так будет, — сказал Тихонов. — СБР — одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет. Сейчас поможет только хирургическое вмешательство со стороны спортивного руководства. Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам и разобраться, что делать дальше».