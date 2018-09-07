Тихонов считает необходимой срочную встречу СБР и спортивного руководства России

В пятницу конгресс IBU, который проходит в хорватском Порече, проголосовал против полного восстановления СБР в правах.
«Кто бы сомневался, что так будет, — сказал Тихонов. — СБР — одна из сильнейших организаций в мире, которая разваливается на протяжении последних лет. Сейчас поможет только хирургическое вмешательство со стороны спортивного руководства. Нужно срочно собраться всем вместе — руководителям спорта, старейшинам биатлона, спортсменам и разобраться, что делать дальше».
В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.