Канада предлагала снять вопрос о восстановлении прав СБР с голосования на конгрессе IBU

Конгресс IBU в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.
Перед голосованием по этому вопросу выступили представители ряда национальных федераций. В частности, представитель Канады предложил исключить пункт о восстановлении членства СБР из повестки дня. По его мнению, рассматривать этот вопрос было нельзя, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Мнение канадской федерации поддержали представители Дании и Гренландии. Страны СНГ высказали поддержку СБР.