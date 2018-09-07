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12:08 (мск), источник: ТАСС

Канада предлагала снять вопрос о восстановлении прав СБР с голосования на конгрессе IBU

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Национальные федерации Канады, Дании и Гренландии выступали против рассмотрения вопроса восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в хорватском Порече. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

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Конгресс IBU в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Перед голосованием по этому вопросу выступили представители ряда национальных федераций. В частности, представитель Канады предложил исключить пункт о восстановлении членства СБР из повестки дня. По его мнению, рассматривать этот вопрос было нельзя, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мнение канадской федерации поддержали представители Дании и Гренландии. Страны СНГ высказали поддержку СБР.

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