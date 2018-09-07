Канада предлагала снять вопрос о восстановлении прав СБР с голосования на конгрессе IBU

Конгресс IBU в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Перед голосованием по этому вопросу выступили представители ряда национальных федераций. В частности, представитель Канады предложил исключить пункт о восстановлении членства СБР из повестки дня. По его мнению, рассматривать этот вопрос было нельзя, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).