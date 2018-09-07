Маматов: Новые утверждения Родченкова о коррупции в IBU помешали восстановлению СБР

Конгресс IBU в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

«Перед голосованием был представлен доклад, в котором приводились слова Родченкова о том, что бывший президент СБР Александр Тихонов рассказывал кому-то из наших руководителей, что Россия передавала большие деньги для президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, чтобы они замяли допинговые скандалы. Это сразу послужило сигналом для проверки в штаб-квартире IBU, обысков и расследования в отношении Бессеберга», — сказал Маматов.

«Когда фамилия Тихонова прозвучала на весь зал, все сразу всколыхнулись, поскольку Россия опять оказалась замешана. Это сразу ударило по нам, все сразу начали уточнять, о чем идет речь. Но мы сами об этом первый раз услышали», — добавил он.