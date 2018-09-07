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14:37 (мск), источник: ТАСС

Маматов: Новые утверждения Родченкова о коррупции в IBU помешали восстановлению СБР

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Новые утверждения бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU), прозвучавшие на конгрессе организации, помешали Союзу биатлонистов России (СБР) добиться восстановления своих прав. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, который в составе российской делегации принимает участие в работе конгресса.

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Конгресс IBU в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

«Перед голосованием был представлен доклад, в котором приводились слова Родченкова о том, что бывший президент СБР Александр Тихонов рассказывал кому-то из наших руководителей, что Россия передавала большие деньги для президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, чтобы они замяли допинговые скандалы. Это сразу послужило сигналом для проверки в штаб-квартире IBU, обысков и расследования в отношении Бессеберга», — сказал Маматов.

«Когда фамилия Тихонова прозвучала на весь зал, все сразу всколыхнулись, поскольку Россия опять оказалась замешана. Это сразу ударило по нам, все сразу начали уточнять, о чем идет речь. Но мы сами об этом первый раз услышали», — добавил он.

Родченков после увольнения из антидопинговой лаборатории в Москве бежал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания стали основанием для большого числа допинговых расследований в отношении российских спортсменов.

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