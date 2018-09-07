NADO представил отчет по аудиту антидопинговой программы IBU на конгрессе организации

Отчет был представлен в пятницу на конгрессе IBU, который проходит в хорватском Порече. NADO оценил антидопинговую программу как хорошую и качественную, особенно учитывая небольшой состав антидопинговой команды. Программа подходит для заявленных целей, а также соответствует кодексу и стандартам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, аудиторы представили ряд рекомендаций для улучшения работы. Существует необходимость в документировании существующих практик, должностей и обязанностей, или в разработке документированных процедур в разных областях. Так как программа в значительной степени зависит от компаний, предоставляющих услуги по сбору допинг- проб и так далее, в каждом подобном случае должны быть заключены контракты с этими компаниями, которые позволят IBU обеспечить качество услуг в соответствии с кодексом.

Необходимо повысить прозрачность операций антидопинговой программы и подхода IBU к антидопингу. В пример аудиторы привели доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. IBU должен более подробно делиться с остальными членами организации деталями доклада, а также информацией, которая независимая рабочая группа предоставляет исполнительному комитету.