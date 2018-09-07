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15:21 (мск), источник: ТАСС

Вопрос восстановления СБР в следующий раз обсудят через два-три месяца

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в следующий раз обсудят через два-три месяца. Об этом журналистам сообщил глава организации Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

«Мы обсуждали вопрос будущего. После выборов, которые пройдут сегодня, исполком в обновленном составе соберется 9 сентября, но наш вопрос на нем вряд ли будет рассмотрен, это произойдет через два-три месяца. Именно в компетенции исполкома был вопрос нашего статуса, поэтому мы можем быть восстановлены в правах именно его решением. Шансы на успех, думаю, будут», — сказал Драчев.

Исполком IBU ограничил СБР в правах в декабре.

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