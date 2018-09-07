Вопрос восстановления СБР в следующий раз обсудят через два-три месяца

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в пятницу проголосовал против восстановления прав СБР. Против высказались 29 делегатов конгресса, 20 — за. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

«Мы обсуждали вопрос будущего. После выборов, которые пройдут сегодня, исполком в обновленном составе соберется 9 сентября, но наш вопрос на нем вряд ли будет рассмотрен, это произойдет через два-три месяца. Именно в компетенции исполкома был вопрос нашего статуса, поэтому мы можем быть восстановлены в правах именно его решением. Шансы на успех, думаю, будут», — сказал Драчев.