Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской биатлонной гонке 2018 года
ТАСС, 7 сентября. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
ТАСС, 7 сентября. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален завершили карьеры по итогам прошлого сезона.
«Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской гонке в этом году, — написала Домрачева. — С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и этот старт на потрясающей арене».
Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и
Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.