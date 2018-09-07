Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
15:48 (мск), источник: ТАСС

Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской биатлонной гонке 2018 года

ТАСС, 7 сентября. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его жена — четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева примут участие в Рождественской гонке 2018 года. Об этом Домрачева сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Наверх
Источник: AP 2018

32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален завершили карьеры по итогам прошлого сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской гонке в этом году, — написала Домрачева. — С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и этот старт на потрясающей арене».

Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро южнокорейского Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз — бронзу.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Рождественская гонка, которая официально называется «Мировой командный вызов по биатлону», является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. В 2018 году соревнования пройдут 29 декабря.
Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Майк Тайсон сказал, кто победит: Макгрегор или Нурмагомедов
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу
Игрок «Зенита» не желает возвращаться в Россию
Букмекеры оценили шансы сборной России в первом матче Лиги наций
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе опередила даже мужчин
Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Сборная России сыграет в белой форме в матче с командой Турции
Новичок ЦСКА: Я работал с Каррерой, а сейчас хочу его победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь