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16:48 (мск), источник: ТАСС

Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента IBU

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Свои кандидатуры также сняли норвежец Торе Бойгард и словак Ивор Лехотан. Первым вице-президентом IBU был избран чех Иржи Гамза, набравший 30 голосов против 20 у немца Франца Штайнле.

Майгуров является членом правления СБР, однако он баллотировался на пост первого вице-президента IBU в качестве кандидата от Белорусской федерации биатлона, так как Союз биатлонистов России лишен возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU. В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. В пятницу IBU отказался восстанавливать СБР в правах.

Майгуров занимал пост первого вице-президента IBU с 2014 года.

Конгресс IBU, который проходит в хорватском Порече, завершится 9 сентября.

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