Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента IBU
ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого
ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого
Свои кандидатуры также сняли норвежец Торе Бойгард и словак Ивор Лехотан. Первым
Майгуров является членом правления СБР, однако он баллотировался на пост первого
Майгуров занимал пост первого
Конгресс IBU, который проходит в хорватском Порече, завершится 9 сентября.