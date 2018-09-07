Майгуров снял свою кандидатуру с выборов на пост первого вице-президента IBU

Свои кандидатуры также сняли норвежец Торе Бойгард и словак Ивор Лехотан. Первым вице-президентом IBU был избран чех Иржи Гамза, набравший 30 голосов против 20 у немца Франца Штайнле.

Майгуров является членом правления СБР, однако он баллотировался на пост первого вице-президента IBU в качестве кандидата от Белорусской федерации биатлона, так как Союз биатлонистов России лишен возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU. В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. В пятницу IBU отказался восстанавливать СБР в правах.