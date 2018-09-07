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17:08 (мск), источник: ТАСС

IBU отказался восстанавливать Союз биатлонистов России ради возвращения финансирования МОК

ПОРЕЧ /Хорватия/, 7 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) превратился в показательную акцию по борьбе организации с допингом, в которой России, в связи с ее былыми прегрешениями, была отведена главная роль.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению нескольких источников ТАСС, решение отказать Союзу биатлонистов России (СБР) в восстановлении полноправного членства направлено на желание вернуть доверие Международного олимпийского комитета (МОК), который приостановил финансирование IBU.

Пятничное заседание конгресса IBU в хорватском Порече началось с рассмотрения российского дела. Перед тем, как перейти к процедуре голосования по вопросу восстановления полноправного членства СБР, были представлены несколько докладов.

Все они были посвящены допинговым и коррупционным делам, к которым причастна Россия.

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Опять Родченков

«Россию начали обвинять во всех грехах, начиная с 2012 года. Припомнили и доклад Ричарда Макларена, и дневники Григория Родченкова. Обстановка была до такой степени негативной, что мы понимали, что шансов у нас практически нет, что мы наберем несколько голосов», — сказал журналистам президент СБР Владимир Драчев.

Впрочем, СБР практически удалось добиться восстановления, не хватило нескольких голосов. Поддержали организацию 20 стран, против выступили 29. В числе последних оказались федерации Канады, Дании и Гренландии, которые перед голосованием даже предложили вариант исключения вопроса из повестки дня с учетом тех обстоятельств, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), а новые допинговые разбирательства в отношении четырех биатлонистов России еще не закончены.

Не забыли упомянуть на конгрессе и Родченкова — бывшего главу московской антидопинговой лаборатории, который после увольнения бежал в США, где стал информатором WADA. Именно его утверждения легли в основу большого числа расследований в отношении российских спортсменов.

Оказалось, что Родченков передал WADA информацию о том, что бывшему президенту СБР, четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову известно о факте передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш, которая могла пойти на сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Именно эти свидетельства легли в основу коррупционного расследования, которое весной начала австрийская полиция. Оно привело к тому, то Бессеберг и Рёш покинули свои посты до окончания разбирательства. Сам Тихонов в интервью ТАСС назвал ложными подобные утверждения Родченкова.

Денежный вопрос

Однако информация возымела действие. «Это была бомба, зал был в шоке», — так описал Драчев реакцию делегатов на доклад, который был представлен непосредственно перед началом голосования. У российской стороны даже не было возможности его обсудить.

«И если бы голосование было закрытым, у нас было бы больше шансов на успех, потому что после голосования люди подходили к нам и говорили, что им сказали голосовать против, они не могли голосовать за нас. Многие страны надеются на поддержку IBU, если бы они голосовали за нас, то могли ее лишиться», — рассказал глава СБР.

Но не хочет оставаться без поддержки и сам IBU. В июне МОК заморозил все прямые финансовые вливания в организацию до выполнения ряда условий, в числе которых выборы нового президента и внесение изменений в кодекс по этике. Отчеты о выполнении требований должны быть направлены в IBU до 10 сентября.

Помимо отчетов, МОК получит и информацию о том, что конгресс IBU отказался идти навстречу России, в отношении которой еще продолжаются допинговые разбирательства. Неслучайно на конгрессе чуть ли не впервые в истории IBU присутствуют представители МОК, один из которых — Кит Макконнелл, спортивный директор организации.

«Если бы нас восстановили, это могло бы разойтись с некоторыми позициями МОК. Уже тогда мы подумали, что шансов у нас нет», — заметил Драчев.

А МОК, который лишил российских спортсменов возможности выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане под флагом страны, уже подал IBU предупредительный сигнал, срезав биатлону число квот на Игры 2022 года в Пекине.

Будущее российских биатлонистов

В пятницу был избран новый президент IBU, им стал член исполкома швед Олле Далин, которому противостоял только один соперник — Байба Брока из Латвии. Первым вице- президентом IBU избран чех Иржи Гамза. Будет сформирован и новый состав исполкома, который впервые соберется 9 сентября.

Однако российский вопрос на нем рассмотрен не будет. Вероятно, вновь он будет поднят через два-три месяца. Но это не помешает российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, которые стартуют в конце ноября.

Статус временного члена IBU позволяет России и дальше заявлять спортсменов на старты, страна не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Впервые за долгие годы в IBU ни один из руководящих постов не будет занимать представитель России. Виктор Майгуров, который являлся первым вице-президентом IBU, снял свою кандидатуру с выборов. Он пытался сохранить свой пост в качестве кандидата от Белоруссии, за которую выступал в 90-х годах.

Ждет СБР и решения вопроса по четырем российским биатлонистам, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. По информации ТАСС, в их числе олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, чемпион Европы Александр Печенкин и чемпион первенства мира среди юниоров Александр Чернышов. В четверг Майгуров отметил, что решение по ним антидопинговый комитет IBU может вынести уже через неделю.

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