Россию выгнали из биатлона: к власти пришли те, кто ее ненавидит

Ничего хорошего в ближайшем будущем российский биатлон не ждет. После выборов руководства Международного союза биатлонистов (IBU) никаких иллюзий, если они у кого и были, не осталось. Президент-швед Олле Далин, крайне жестко настроенный по отношению к России. Первый вице-президент — чех Иржи Хамза, поддержавший бойкот этапа Кубка мира в Тюмени. А где россияне? Хоть в одном комитете они есть?

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Россию убрали отовсюду

Утро в хорватском Порече началось с того, что СБР не был восстановлен в правах. 29 голосов против восстановления. 20- за. Вице-президент СБР Сергей Чепиков в интервью «СЭ» заявил, что все было решено еще до голосования.

Вечером стало понятно, что россиян убрали отовсюду. Ни одного представителя ни в одном комитете. Была надежда, что бывший первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, представлявший на конгрессе Белоруссию, пройдет в исполком организации, но голосов ему не хватило.

Впервые ни одного россиянина в IBU не будет. Это действительно страшно. Член правления СБР Иван Черезов считает, что именно это станет главной проблемой, так как коммуникация между Россией и остальным биатлонным миром будет затруднена.

Кто у власти?

Президентом IBU стал 64-летний швед Далин. На словах он относится к России очень ровно и спокойно. Но именно он в декабре 2016 года, когда в СМИ попала информация о якобы имевшем место допинге у 31 российского биатлониста, настаивал на том, чтобы их наказали как можно скорее.

Источник: twitter.com

Мог ли IBU полностью отстранить СБР? Отвечает Губерниев.

— Наши решения могут потом быть обжалованы, поэтому очень важно, чтобы у нас были юридические основания. Случаи с применением допинга, которые известны, в подавляющем большинстве относятся к россиянам. Все это очень печально, но было бы еще хуже, если бы это не вскрылось, — говорил тогда Далин.

В прошлом году, как и в нынешнем, он старался давать уклончивые ответы на прямые вопросы об отношении к России и возможных санкциях. Далин даже выступил против решения олимпийского чемпиона и ненавистника России Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Но вряд ли на посту президента IBU Далин будет столь же дипломатичен.

Источник: twitter.com

Первым вице-президентом стал чех Иржи Хамза. Один из тех, кто громче всех обвинял Россию и призывал наказать как можно сильнее. Он не пустил чешскую команду в Тюмень. Ждать, что отношение Хамзы к России изменилось как минимум наивно.

Исполком IBU. Всего шесть человек, обличенных властью принимать практически любые решения. Американец Макс Кобб, который открыто выступал против России. Канадец Джеймс Каррабре, уже в Порече предложивший вообще снять вопрос о восстановлении СБР в правах с повестки конгресса. Норвежец Туре Бейгард, немец Франц Штайнле, словак Ивор Лехотан и представительница Польши Дагмара Герасимюк.

Как минимум двое членов исполкома настроены против России.