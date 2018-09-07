Россию выгнали из биатлона: к власти пришли те, кто ее ненавидит
Президентом IBU избран швед, его замом — ненавидящий Россию чех.
Президентом IBU избран швед, его замом — ненавидящий Россию чех.
Ничего хорошего в ближайшем будущем российский биатлон не ждет. После выборов руководства Международного союза биатлонистов (IBU) никаких иллюзий, если они у кого и были, не осталось.
Утро в хорватском Порече началось с того, что СБР не был восстановлен в правах. 29 голосов против восстановления. 20- за.
Вечером стало понятно, что россиян убрали отовсюду. Ни одного представителя ни в одном комитете. Была надежда, что бывший первый
Впервые ни одного россиянина в IBU не будет. Это действительно страшно. Член правления СБР Иван Черезов считает, что именно это станет главной проблемой, так как коммуникация между Россией и остальным биатлонным миром будет затруднена.
Президентом IBU стал 64-летний швед Далин. На словах он относится к России очень ровно и спокойно. Но именно он в декабре 2016 года, когда в СМИ попала информация о якобы имевшем место допинге у 31 российского биатлониста, настаивал на том, чтобы их наказали как можно скорее.
Мог ли IBU полностью отстранить СБР? Отвечает Губерниев.
— Наши решения могут потом быть обжалованы, поэтому очень важно, чтобы у нас были юридические основания. Случаи с применением допинга, которые известны, в подавляющем большинстве относятся к россиянам. Все это очень печально, но было бы еще хуже, если бы это не вскрылось, — говорил тогда Далин.
В прошлом году, как и в нынешнем, он старался давать уклончивые ответы на прямые вопросы об отношении к России и возможных санкциях. Далин даже выступил против решения олимпийского чемпиона и ненавистника России Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
Но вряд ли на посту президента IBU Далин будет столь же дипломатичен.
Первым
Исполком IBU. Всего шесть человек, обличенных властью принимать практически любые решения. Американец Макс Кобб, который открыто выступал против России. Канадец Джеймс Каррабре, уже в Порече предложивший вообще снять вопрос о восстановлении СБР в правах с повестки конгресса. Норвежец Туре Бейгард, немец Франц Штайнле, словак Ивор Лехотан и представительница Польши Дагмара Герасимюк.
Как минимум двое членов исполкома настроены против России.
На Конгрессе к власти пришли те, кого совершенно точно нельзя назвать союзниками России. Чепиков осторожно выразил надежду на то, что СБР будет восстановлен в правах до следующего Конгресса, который пройдет в 2020-м. С таким руководством IBU — вряд ли.