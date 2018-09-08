«Грязные игры»: как швед стал главой биатлона за деньги

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который проходил в хорватском городе Пореч, был выбран новый глава организации. Им стал швед Олле Далин. Предыдущий президент IBU норвежец Андерс Бессеберг руководил союзом с момента основания в 1993 году и покинул свой пост только после коррупционного скандала.

Далину на выборах противостояла представительница Латвии Байба Брока. Скандинав победил с большим отрывом — 39 голосов против 12-ти.

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Однако в СМИ появилась информация, что выборы президента IBU были не совсем честными. Так, в редакцию норвежского телеканала NRK поступили анонимные письма, где сообщалось, что Далин оплатил перелет и проживание федерациям биатлона Индии и Сербии. Взамен на это швед рассчитывал получить их голоса на грядущих выборах. Сам выбранный глава организации этот факт, естественно, отрицает.

«Действия шведской стороны вызывают вопросы. Никто не платит за других накануне выборов. Все это переросло в грязные игры. Очень жаль», — заметил президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

«Это печально и тревожно, что они не смогли ничего поделать с этим. Это плохо, что человек закрывает глаза, когда подобное происходит так близко и так открыто.

Думаю, что на участников конгресса легко повлиять. Голосование проходит в последний день конгресса. Организатор отправляет приглашения, заранее оплачивает завтраки и обеды. Поэтому, конечно, у них есть возможность повлиять. Было бы лучше, если бы голосование проходило в первый день. Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

Я не согласен с тем, что голосование должно быть тайным. С открытым голосованием можно понять, кто за кого голосует. Так будет проще понять, что происходит. В нынешней системе существуют подозрения, и руководство IBU знает, что какие-то вещи произойдут, — цитирует Шлоквика NRK.

Проигравшая выборы Брока также заметила, что борьба за пост была грязной. Слова представительницы Латвии приводит ТАСС.

«Да, я расстроена, считаю, что предвыборная борьба велась довольно грязно. Даже в Олимпийской хартии говорится, что политике нет места в спорте», — рассказала Брока.

Незадолго до голосования в СМИ появлялись сообщения о том, что Брока связана с представителями преступной среды Риги, а также о ее якобы ультраправых националистических взглядах.

«Внутри нашей организации мы никогда не интересовались, в какой политической партии ты состоишь.

Но когда речь зашла обо мне, то появились факты, которые подавались в такой интерпретации, какая была выгодна тем, кто хотел дискредитировать меня, — рассказала Брока.

Представительница Латвии, которая является президентом национальной биатлонной федерации, отметила, что продолжит работать в юридическом комитете IBU.

«Так что следующие четыре года я проведу в биатлоне и буду активно участвовать в работе IBU», — заявила Брока.

Швед Далин возглавляет Союз биатлонистов Швеции с 2010, он также занимал пост вице-президента IBU. Кроме того, Далин является членом Исполнительного совета Олимпийского комитета Швеции.

Скандинавская сборная в последнее время достаточно жестко реагировала на сообщения о допинге у российских спортсменов. Можно сделать вывод, что Далин вряд ли изменить свою политику на посту главы IBU.

«Я не хочу комментировать голосование конгресса. Я сказал новому президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву, который поздравил меня с избранием, что я хочу встретиться с ним как можно быстрее, чтобы узнать его мнение относительно того, каким он видит выход из сложившейся ситуации, связанной с допингом.

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Надо понимать, что было сделано с 2016 года. Кроме того, Россия до сих пор не соответствует кодексу WADA, а это основной пункт.

Нет, я не могу сказать о сроках восстановления, поскольку сейчас России предстоит выполнить домашнюю работу и после вернуться и рассказать о ситуации. Мы должны быть уверены, что российский биатлон действительно очистился от допинга, — рассказал Далин.

Однако Драчев настроен достаточно позитивно. Глава российского биатлона отметил, что у него есть понимание дальнейшей работы со шведом.

«Российская делегация с новым президентом IBU. Есть понимание дальнейшей работы и восстановления в правах СБР!» — написал Драчеву у себя в инстаграме.