Брока считает, что предвыборная борьба за пост главы IBU велась грязно

В пятницу в хорватском Порече состоялся конгресс IBU, на котором прошли выборы нового главы организации. Брока была единственным конкурентом шведа Олле Далина, который стал вторым в истории президентом IBU. Перед голосованием в прессе появлялись сообщения, что представительница Латвии связана с преступной средой Риги и придерживается ультраправых националистических взглядов. Далин на посту президента сменил норвежца Андерса Бессеберга, который возглавлял IBU со дня его создания в 1993 году.

«Да, я расстроена. Считаю, что предвыборная борьба велась довольно грязно. Даже в Олимпийской хартии говорится, что политике нет места в спорте, внутри нашей организации до сих пор мы никогда не интересовались, в какой политической партии ты состоишь. Но когда речь зашла обо мне, то появлялись факты, которые подавались в такой интерпретации, какая была выгодна тем, кто хотел дискредитировать меня», — сказала Брока.

Собеседница агентства, которая недавно была переизбрана на новый срок во главе латвийской федерации биатлона, отметила, что она продолжит работать в юридическом комитете IBU. «Следующие четыре года я проведу в биатлоне, буду активно участвовать в работе IBU», — подчеркнула Брока.