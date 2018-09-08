Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
14:04 (мск), источник: ТАСС

Брока считает, что предвыборная борьба за пост главы IBU велась грязно

ПОРЕЧ /Хорватия/, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Байба Брока расстроена своим поражением на выборах, которым, по ее словам, предшествовали грязные методы ведения борьбы за этот пост. Об этом она рассказала ТАСС.

Наверх

В пятницу в хорватском Порече состоялся конгресс IBU, на котором прошли выборы нового главы организации. Брока была единственным конкурентом шведа Олле Далина, который стал вторым в истории президентом IBU. Перед голосованием в прессе появлялись сообщения, что представительница Латвии связана с преступной средой Риги и придерживается ультраправых националистических взглядов. Далин на посту президента сменил норвежца Андерса Бессеберга, который возглавлял IBU со дня его создания в 1993 году.

«Да, я расстроена. Считаю, что предвыборная борьба велась довольно грязно. Даже в Олимпийской хартии говорится, что политике нет места в спорте, внутри нашей организации до сих пор мы никогда не интересовались, в какой политической партии ты состоишь. Но когда речь зашла обо мне, то появлялись факты, которые подавались в такой интерпретации, какая была выгодна тем, кто хотел дискредитировать меня», — сказала Брока.

Читайте также
Россию выгнали из биатлона: к власти пришли те, кто ее ненавидит

Собеседница агентства, которая недавно была переизбрана на новый срок во главе латвийской федерации биатлона, отметила, что она продолжит работать в юридическом комитете IBU. «Следующие четыре года я проведу в биатлоне, буду активно участвовать в работе IBU», — подчеркнула Брока.

Кроме того, конгресс IBU отказал Союзу биатлонистов России (СБР) в восстановлении полноправного членства. Таким образом, СБР остается временным членом IBU. Россия может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований. В пятницу новый президент организации Далин заявил ТАСС, что вопрос восстановления СБР можно будет рассмотреть после приведения Российского антидопингового агентства в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Майк Тайсон сказал, кто победит: Макгрегор или Нурмагомедов
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций
Уругвайцы разгромили команду Мексики в товарищеском матче
Надаль не смог завершить полуфинал US Open из-за травмы
Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла команду США
Джокович вышел в финал US Open, где сыграет с дель Потро
Плющенко: Трусова - уникальный ребенок
Олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь