Фуркад заявил, что не будет рад золоту ОИ-2010 из-за дисквалификации Устюгова
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет рад получить золото Олимпийских игр-2010 в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет рад получить золото Олимпийских игр-2010 в
В конце августа Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в организацию поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Позднее в СМИ появилась информация, что одним из этих биатлонистов является Устюгов, который победил на Играх в Ванкувере в
«В настоящее время я жду расследования по данному делу. Я не думаю, что буду рад титулу, даже если получу его. Конечно, я смогу гордиться тем, что стану обладателем золотых наград на трех Олимпийских играх подряд. Несмотря на то, что я завоевал золото впоследствии, всю жизнь я буду