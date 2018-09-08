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17:33 (мск), источник: Р-Спорт

Фуркад заявил, что не будет рад золоту ОИ-2010 из-за дисквалификации Устюгова

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не будет рад получить золото Олимпийских игр-2010 в масс-старте, если эта награда перейдет к нему в результате дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

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Источник: РИА "Новости"

В конце августа Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в организацию поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Позднее в СМИ появилась информация, что одним из этих биатлонистов является Устюгов, который победил на Играх в Ванкувере в масс-старте. Фуркад в этой гонке занял второе место. Устюгов впоследствии сообщил, что получил уведомление от IBU о начале расследования.

«В настоящее время я жду расследования по данному делу. Я не думаю, что буду рад титулу, даже если получу его. Конечно, я смогу гордиться тем, что стану обладателем золотых наград на трех Олимпийских играх подряд. Несмотря на то, что я завоевал золото впоследствии, всю жизнь я буду вице-чемпионом Олимпиады в Ванкувере», — сказал Фуркад, которого цитирует АФП.

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