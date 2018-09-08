Союз биатлонистов России может быть восстановлен в правах только через два года

Источник: РИА "Новости"

В пятницу конгресс IBU отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

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Таким образом, СБР остается временным членом организации, в статус которого он был переведен в декабре решением исполкома IBU.

«Конгресс решает, должно ли быть возвращено членство отстраненной организации по предложению исполкома», — говорится в одобренной поправке к пункту устава, который касается приостановки членства национальных федераций.

Поскольку конгресс IBU проходит раз в два года, в следующий раз вопрос статуса СБР может быть рассмотрен только в 2020 году. На проведение заседания главного руководящего органа IBU претендуют Прага и сербский Златибор.