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17:48 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России может быть восстановлен в правах только через два года

ПОРЕЧ /Хорватия/, 8 сентября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) получит шанс вернуть себе статус полноценного члена Международного союза биатлонистов (IBU) не раньше чем через два года. Конгресс IBU в субботу одобрил поправку в устав организации, согласно которой только он наделен правом рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу конгресс IBU отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

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Таким образом, СБР остается временным членом организации, в статус которого он был переведен в декабре решением исполкома IBU.

«Конгресс решает, должно ли быть возвращено членство отстраненной организации по предложению исполкома», — говорится в одобренной поправке к пункту устава, который касается приостановки членства национальных федераций.

Поскольку конгресс IBU проходит раз в два года, в следующий раз вопрос статуса СБР может быть рассмотрен только в 2020 году. На проведение заседания главного руководящего органа IBU претендуют Прага и сербский Златибор.

Россия в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

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