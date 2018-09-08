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19:23 (мск), источник: Прессбол

Лукашенко рассказал, как учил маленькую Дарью Домрачеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ рассказал, что еще в детстве давал указания олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.

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Источник: РИА "Новости"

— Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала, — сказал президент.

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