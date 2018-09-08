Лукашенко рассказал, как учил маленькую Дарью Домрачеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ рассказал, что еще в детстве давал указания олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ рассказал, что еще в детстве давал указания олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой.
— Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала, — сказал президент.