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14:03 (мск), источник: ТАСС

СБР не будет препятствовать переходу Шумиловой в сборную Молдавии

ПОРЕЧ /Хорватия/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России не будет препятствовать переходу Екатерины Шумиловой в сборную Молдавии. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Федерация биатлона Молдавии отправила официальный запрос в адрес российской стороны с просьбой одобрить смену спортивного гражданства Екатерине Шумиловой, Павлу Магазееву, Анастасии Толмачевой и Алене Ладыгиной. Об их возможном переходе в сборную Молдавии стало известно в августе, когда первые трое выступили за новую страну на турнире по летнему биатлону в Польше.

«По Шумиловой не вижу проблем, поскольку в нашу команду она уже не попадает, пусть еще побегает. Сейчас мы вернемся в Москву и на правлении рассмотрим этот вопрос. Я не думаю, что возникнут трудности, поскольку смысла в открытии карантина, запрете на выступление нет», — сказал Драчев, отметив, что СБР получил официальный запрос с просьбой одобрить переход.

«Я сам был в такой ситуации, поэтому в таком возрасте спокойно можно давать выступать», — добавил четырехкратный чемпион мира, который последние годы своей карьеры провел в составе сборной Белоруссии.

31-летняя Шумилова, по словам ее бывшего тренера Андрея Русских, еще в мае объявила, что больше не намерена выступать за Россию. Спортсменка известна тем, что в составе эстафетной команды завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи, но после была лишена награды за нарушение ее напарницами антидопинговых правил. Шумилова последний раз выступала за сборную России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти в 2017 году.

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