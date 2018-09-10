Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения
На прошлой неделе в Порече состоялся конгресс Международного союза биатлонистов.
На прошлой неделе в Порече состоялся конгресс Международного союза биатлонистов.
К итогам конгресса IBU в Хорватии можно относиться двояко. С одной стороны, Союз биатлонистов России не восстановили в правах, с другой, сборная команда в новом сезоне не понесет дополнительных наказаний. А уж как дальше будут складываться взаимоотношения двух федераций покажет время.
Если говорить о выборных должностях в IBU, то здесь условные антироссийские силы только укрепили свои позиции. Президентом федерации избран швед Олле Далин, зарекомендовавший себя как критик России и ярый борец с допингом. Его первым замом станет чех Иржи Гамза, поднявшийся также на антироссийской риторике. Любопытно, что этот пост с момента основания Международного союза биатлонистов принадлежал российским представителям Виктору Маматову, Александру Тихонову, Сергею Кущенко и Виктору Майгурову. Сейчас формальный баланс между Востоком и Западом сохранен. Гамза — представитель восточной Европы, но совсем с другими взглядами, чем его предшественники.
Трое кандидатов на пост первого
Помимо указанных двоих членами конгресса остались австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, и канадец Джеймс Каррабре. Немцы и норвежцы просто поменяли своих «замазанных» скандалом представителей Бессеберга на Бейгарда, а Пфюллера на Штайнле, а место Майгурова заняла полька Дагмара Герасимук.
Теперь Россия впервые осталась без своих представителей во всех комитетах федерации и не сможет проводить международные соревнования в ближайшие два сезона. Впрочем, это и так известный всем факт. Здесь как раз применима классическая поговорка «время лечит». За два года у новых руководителей СБР и IBU будет возможность заново выстроить отношения, России доказать, что путь очищения пройден и все допинговые нарушения остались в 2014 году. Тогда на конгрессе в Праге наша страна сможет восстановить полноценное членство.
Важным моментом будет и завершение работы антидопинговой комиссии доктора Штайнле, который занимается расследованием обстоятельств доклада Макларена. Хочется верить, что новых сюрпризов до конца сезона для нас уже не будет, да и в рассматриваемых делах у спортсменов будет возможность защитить свое честное имя. Ведь во многом от биатлонного прецедента будет зависеть и судьба аналогичных дел в других федерациях.
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