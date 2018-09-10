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11:09 (мск), источник: Советский спорт

Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения

На прошлой неделе в Порече состоялся конгресс Международного союза биатлонистов.

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Источник: Советский спорт

К итогам конгресса IBU в Хорватии можно относиться двояко. С одной стороны, Союз биатлонистов России не восстановили в правах, с другой, сборная команда в новом сезоне не понесет дополнительных наказаний. А уж как дальше будут складываться взаимоотношения двух федераций покажет время.

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А судьи будут к нам строги

Если говорить о выборных должностях в IBU, то здесь условные антироссийские силы только укрепили свои позиции. Президентом федерации избран швед Олле Далин, зарекомендовавший себя как критик России и ярый борец с допингом. Его первым замом станет чех Иржи Гамза, поднявшийся также на антироссийской риторике. Любопытно, что этот пост с момента основания Международного союза биатлонистов принадлежал российским представителям Виктору Маматову, Александру Тихонову, Сергею Кущенко и Виктору Майгурову. Сейчас формальный баланс между Востоком и Западом сохранен. Гамза — представитель восточной Европы, но совсем с другими взглядами, чем его предшественники.

Трое кандидатов на пост первого вице-президента — Виктор Майгуров, Ивор Лехотан и норвежец Туре Бейгард — снялись с гонки в день выборов. Видимо, понимали, что аппаратного веса им не хватит для победы. Норвежцы вообще наряду с россиянами главные проигравшие на конгрессе. Своего многолетнего лидера Андерса Бессеберга они защитить от обвинений в коррупции не сумели, достойного преемника ему не подготовили, а запоздалая контратака с попыткой обвинить в коррупции уже Далина их не спасла. Эффект Блаттера-Платини в биатлоне не сработал.

Помимо указанных двоих членами конгресса остались австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, и канадец Джеймс Каррабре. Немцы и норвежцы просто поменяли своих «замазанных» скандалом представителей Бессеберга на Бейгарда, а Пфюллера на Штайнле, а место Майгурова заняла полька Дагмара Герасимук.

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Что делать дальше?

Теперь Россия впервые осталась без своих представителей во всех комитетах федерации и не сможет проводить международные соревнования в ближайшие два сезона. Впрочем, это и так известный всем факт. Здесь как раз применима классическая поговорка «время лечит». За два года у новых руководителей СБР и IBU будет возможность заново выстроить отношения, России доказать, что путь очищения пройден и все допинговые нарушения остались в 2014 году. Тогда на конгрессе в Праге наша страна сможет восстановить полноценное членство.

Важным моментом будет и завершение работы антидопинговой комиссии доктора Штайнле, который занимается расследованием обстоятельств доклада Макларена. Хочется верить, что новых сюрпризов до конца сезона для нас уже не будет, да и в рассматриваемых делах у спортсменов будет возможность защитить свое честное имя. Ведь во многом от биатлонного прецедента будет зависеть и судьба аналогичных дел в других федерациях.

Нове-Место осталось без чемпионата мира

Представители Чехии едва ли не громче всех требовали, чтобы чемпионат мира-2021 был перенесен из Тюмени. Понять их обиду можно. Заявка Нове-Место проиграла в голосовании, как раз «Жемчужине Сибири». Однако после раскрывшихся допинговых скандалов Тюмень была лишена права проводить эти соревнования и было открыто новое голосование.

Победителем неожиданно стала заявка словенской Поклюки, что гарантирует немало проблем организаторам и участникам.

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Маленький словенский стадион находится посреди национального парка «Триглав», поэтому строительные работы по расширению инфраструктуры организовать там будет непросто. А современный маленький пресс-центр и узкая горная дорожка, по которой возят участников и зрителей и с рядовыми этапами Кубка мира справляются с трудом.

В 2023 году чемпионат мира снова спустя 11 лет пройдет в Германии, только Рупольдинг в качестве столицы чемпионата мира сменит Оберхоф. С организацией и масштабом у немцев проблем не бывает никогда. Беда Оберхофа — это ужасная погода. Дождь, туман, снег и порывистый ветер каждый год мучают участников и не дают провести соревнования в комфортных условиях. Так в 2005 году женский масс-старт в рамках чемпионата мира был отменен, хоть он и проводился не в привычные для этапа сроки.

Александр Круглов

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