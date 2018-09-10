Оберхоф примет чемпионат мира по биатлону в 2023 году
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году пройдёт в Оберхофе (Германия).
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году пройдёт в Оберхофе (Германия).
Заявка города была одобрена на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), проходившем в Порече (Хорватия).
Конкурентам Оберхофа был
Ранее Оберхоф уже претендовал на проведение чемпионата мира 2020 года, но большинство членов IBU проголосовали за Антхольц (Италия). Со второй попытки представителям Оберхофа удалось получить право проведения соревнований.
В 2019 году чемпионат мира пройдёт Эстерсунде (Швеция), в 2020-м — в Антхольце, в 2021-м — в Поклюке (Словения).