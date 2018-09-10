Оберхоф примет чемпионат мира по биатлону в 2023 году

Заявка города была одобрена на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), проходившем в Порече (Хорватия).

Конкурентам Оберхофа был Нове-Место (Чехия). В ходе голосования Оберхоф получил 28 голосов, Нове-Место — 21 голос. В чешском городе чемпионат мира в последний раз проходил в 2013 году, Оберхоф не принимал соревнования с 2004 года.

Ранее Оберхоф уже претендовал на проведение чемпионата мира 2020 года, но большинство членов IBU проголосовали за Антхольц (Италия). Со второй попытки представителям Оберхофа удалось получить право проведения соревнований.