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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Оберхоф примет чемпионат мира по биатлону в 2023 году

Чемпионат мира по биатлону в 2023 году пройдёт в Оберхофе (Германия).

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Заявка города была одобрена на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), проходившем в Порече (Хорватия).

Конкурентам Оберхофа был Нове-Место (Чехия). В ходе голосования Оберхоф получил 28 голосов, Нове-Место — 21 голос. В чешском городе чемпионат мира в последний раз проходил в 2013 году, Оберхоф не принимал соревнования с 2004 года.

Ранее Оберхоф уже претендовал на проведение чемпионата мира 2020 года, но большинство членов IBU проголосовали за Антхольц (Италия). Со второй попытки представителям Оберхофа удалось получить право проведения соревнований.

В 2019 году чемпионат мира пройдёт Эстерсунде (Швеция), в 2020-м — в Антхольце, в 2021-м — в Поклюке (Словения).

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