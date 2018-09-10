Родченков дал показания австрийской полиции против России

Источник: Спорт-Экспресс

Родченков слышал разговор Тихонова?

— Главным вопросом Конгресса для нас стало восстановление СБР в правах. Насколько предсказуемым для вас оказался итог этого голосования, на котором все осталось, как есть?

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— Когда мы только приехали на Конгресс, атмосфера была не слишком позитивной. Но считаю, за два дня нам с коллегами Сергеем Чепиковым и Виктором Маматовым удалось переломить ситуацию в свою пользу. Не было ни одной национальной федерации, с представителями которой мы бы не поговорили. Объясняли, рассказывали, что в российском биатлоне новая команда, что у нас огромное желание работать. В принципе, нас многие услышали. Даже те делегации, которые изначально не очень к нам относились, вроде чехов, сказали: «Вот теперь все прекрасно! Теперь мы видим, что Россия готова идти навстречу». Ведь изначально канадцы вообще предлагали снять вопрос восстановления СБР с повестки дня, но это предложение не прошло. По предварительным раскладам перед голосованием, расклад был примерно 50 на 50. Мы рассчитывали набрать в районе 25 голосов. И кто знает, возможно, если бы наш вопрос рассматривался первым, а уже не в самом конце, все могло бы быть иначе.

— Какая разница, первым рассматривается наш вопрос или девятым?

— Как раз перед нами стояли два вопроса по допинговым скандалам. Представьте: полчаса вам рассказывают, какая Россия плохая и сколько в стране было допинга, а потом предлагают проголосовать по поводу ее восстановления. Мы сидели на заднем ряду, как временные члены, и заметил, что на нас даже стали оглядываться. А тут еще в одном из докладов появилась новая информация, откуда вообще начались все эти расследования…

— И откуда же?

— Родченков дал показания, что в декабре 2014 года слышал, как Тихонов заходил в кабинет и говорил, что с IBU все вопросы решены. Когда в 2017 году Родченков это рассказал, как раз начались расследования против Бессеберга и Реш (бывших президента и генерального секретаря IBU — Прим. «СЭ»). Эту информацию озвучил председатель правового комитета IBU, который участвовал в расследовании. И так открыто об этом сказали впервые.

— То есть теперь получается, что в сговоре с IBU обвиняют Тихонова?

— Тут нужно дождаться более точных данных. Но нам рассказали, что Родченкова допрашивала австрийская полиция и он подтвердил, что слышал такой разговор.

— Сам Бессеберг это отрицает?

— Он дал письменные и устные показания, что ничего, нигде и никогда такого не делал.

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Восстановление СБР может произойти в любой момент

— Что теперь нужно сделать СБР, чтобы восстановиться в правах?

— В понедельник состоится первое заседание нового исполкома. Я попросил, чтобы нам сразу поставили новые условия, которые необходимо выполнить. Потому что все старые условия мы выполнили: Олимпийский комитет России восстановлен в своем статусе, и ни одного нового допингового скандала с декабря 2017 года у нас не было. С ВАДА налажено полное взаимодействие, российские биатлонисты сдали за прошедший год целых 354 пробы — практически четверть от всех, взятых в мировом биатлоне — и все они отрицательные.

— Что делать, если в «дорожной карте» появится пункт про восстановление РУСАДА, который есть, например, у легкоатлетов?

— Я объяснил, что восстановление РУСАДА не в компетенции СБР. Даже если очень сильно захотим, мы тут ничего не сможем сделать. Да и потом, это же странно: все российские спортсмены в других видах спорта спокойно выступают, а у одних биатлонистов проблемы? Вроде бы меня услышали.

— Когда восстановление СБР теперь может произойти?

— Теоретически — на любом заседании исполкома. Но на практике, думаю, не раньше следующего заседания Конгресса. Нам даже говорили, что он может быть внеочередным, чтобы ускорить вхождение СБР в ряды полноправных членов.

Посмотрим, у нас огромное желание сотрудничать, и мне кажется, оно обоюдно. Но вряд ли что-то изменится, по крайней мере, раньше старта сезона Кубка мира.

Новый президент хорошо относится к России

— Удалось пообщаться с новым президентом IBU Олле Далином?

— Мы встречались с ним несколько раз и просто очень хорошо поговорили. Человек позитивно к нам относится и слышит все наши аргументы. Он заверил, что готов идти навстречу и будет поддерживать наше восстановление.

— Насколько для нас плохо, что пост первого вице-президента занял чех Иржи Гамза, который известен своими антироссийскими высказываниями?

— Никаких антироссийских высказываний у него не было. Мы раза три-четыре с ним пообщались и прекрасно поняли друг друга. Он полностью готов сотрудничать и помогать нам в процессе возвращения. Теперь Гамза — не просто руководитель своей федерации, а одно из первых лиц в мировом биатлоне. Он отвечает за развитие всего вида спорта. Соответственно, и подход у него совсем другой. Вообще, есть ощущение, что отношение к российскому биатлону поменялось коренным образом. Нам готовы помогать, нас хотят видеть полноправными членами, они очень заинтересованы в наших спортсменах, болельщиках, турнирах. Если бы не эта ситуация, возможно, восстановление бы произошло уже сейчас.

— У вас есть уверенность, что какие бы «скелеты в шкафу» из прошлого ни вскрылись в ближайшее время, российский биатлон не лишат флага и права выставлять на соревнования полную квоту спортсменов?

— Вот так открыто мне этого не обещали.

Хотя есть основания надеяться, что коллективные санкции в отношении спортсменов применяться не будут. Во всяком случае, наша поездка на Конгресс показала, что Россия на пути к возвращению.

Мы набрали 20 голосов «за» даже в таких сложных обстоятельствах. Значит, будем еще больше работать, чтобы все было хорошо.