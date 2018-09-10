Антон Шипулин: Есть факторы, которые не позволяют сказать, буду ли я продолжать
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин до сих пор не принял решения о продолжении карьеры.
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин до сих пор не принял решения о продолжении карьеры.
В прошлом сезоне он занял третье место в общем зачете Кубка мира.
— Есть определенные факторы, которые не позволяют мне сейчас сказать, буду ли я продолжать, — цитирует kalashnikov.media Шипулина. — Сегодня я приезжал в Москву на обследования, надо подождать еще
— Если вы решите продолжать, вы пойдете на полный олимпийский цикл — 4 года? Или на год?
— Я пока так далеко не заглядываю. Планы строить на четырехлетний цикл пока нет смысла. Зависит от того, как себя поведет организм, насколько быстро я смогу втянуться в соревновательный ритм. Потому что уже больше 5 месяцев я больших нагрузок не делал. Речь даже не идет о
— Медосмотр что сказал? Готов хотя бы к сборам?
— В течение недели будут готовы результаты анализов. Уже после этого доктор вынесет свой окончательный вердикт. Конечно, я хотел бы не в этом году, а уже в следующем выступить на чемпионате мира в моем самом любимом месте — Антхольце.
— Но вы полностью отключились от биатлона?
— Да, даже винтовку еще ни разу не брал в руки. Как после сезона положил ее в сейф на базе биатлонной, так она и лежит там.