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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Есть факторы, которые не позволяют сказать, буду ли я продолжать

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин до сих пор не принял решения о продолжении карьеры.

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Источник: Reuters

В прошлом сезоне он занял третье место в общем зачете Кубка мира.

— Есть определенные факторы, которые не позволяют мне сейчас сказать, буду ли я продолжать, — цитирует kalashnikov.media Шипулина. — Сегодня я приезжал в Москву на обследования, надо подождать еще какое-то время для получения всех данных, я думаю, что уже в конце сентября я дам ответ.

— Если вы решите продолжать, вы пойдете на полный олимпийский цикл — 4 года? Или на год?

— Я пока так далеко не заглядываю. Планы строить на четырехлетний цикл пока нет смысла. Зависит от того, как себя поведет организм, насколько быстро я смогу втянуться в соревновательный ритм. Потому что уже больше 5 месяцев я больших нагрузок не делал. Речь даже не идет о каких-то скоростных. Я уже чувствую, что мне и по лестнице иногда тяжело подниматься. Форма упала настолько, что сейчас надо все строить, весь тренировочный процесс, заново. Такого в моей профессиональной карьере не было никогда — чтоб я 4−5 месяцев отдыхал от больших нагрузок. Поэтому посмотрим, как организм отреагирует. Но мы с тренером выберем правильный путь.

— Медосмотр что сказал? Готов хотя бы к сборам?

— В течение недели будут готовы результаты анализов. Уже после этого доктор вынесет свой окончательный вердикт. Конечно, я хотел бы не в этом году, а уже в следующем выступить на чемпионате мира в моем самом любимом месте — Антхольце.

— Но вы полностью отключились от биатлона?

— Да, даже винтовку еще ни разу не брал в руки. Как после сезона положил ее в сейф на базе биатлонной, так она и лежит там.

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