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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева и Бьорндален получили медали почёта IBU

Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален получили медали почёта IBU на гала-вечере Международного союза биатлонистов в Порече (Хорватия).

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Источник: Reuters

Домрачева также выступила в качестве ведущей мероприятия.

«Должна сказать — это был интересный и совершенно новый опыт для меня. Это далеко от того, что я делала раньше на лыжне во время моей спортивной карьеры. Хотела бы поблагодарить IBU за предоставленную мне возможность провести 25-й гала-вечер IBU. И, конечно, большое спасибо за сюрприз это вечера для меня — медаль почёта IBU.

25 лет с момента основания IBU и 25−26 лет с момента начала моих тренировок. Горжусь нашим параллельным ростом с IBU. Ещё раз спасибо за прекрасное событие и замечательные годы в биатлоне! Удачи вновь избранному президенту IBU г-ну Олле Далину! — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».

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