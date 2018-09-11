Домрачева и Бьорндален получили медали почёта IBU

«Должна сказать — это был интересный и совершенно новый опыт для меня. Это далеко от того, что я делала раньше на лыжне во время моей спортивной карьеры. Хотела бы поблагодарить IBU за предоставленную мне возможность провести 25-й гала-вечер IBU. И, конечно, большое спасибо за сюрприз это вечера для меня — медаль почёта IBU.