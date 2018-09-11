Домрачева и Бьорндален получили медали почёта IBU
Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец
Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион норвежец
Домрачева также выступила в качестве ведущей мероприятия.
«Должна сказать — это был интересный и совершенно новый опыт для меня. Это далеко от того, что я делала раньше на лыжне во время моей спортивной карьеры. Хотела бы поблагодарить IBU за предоставленную мне возможность провести 25-й
25 лет с момента основания IBU и 25−26 лет с момента начала моих тренировок. Горжусь нашим параллельным ростом с IBU. Ещё раз спасибо за прекрасное событие и замечательные годы в биатлоне! Удачи вновь избранному президенту IBU