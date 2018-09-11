Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона (IBU), сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона (IBU), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Эту награду четырехкратная олимпийская чемпионка получила во время
Белорусская биатлонистка также пожелала удачи новому президенту союза Олле Далину в развитии мирового биатлона. Вместе с Дарьей Домрачевой почетной медали IBU удостоен и ее супруг прославленный норвежский спортсмен
В июне текущего года самая успешная белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры, планируя сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.