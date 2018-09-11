Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона

Эту награду четырехкратная олимпийская чемпионка получила во время гала-вечера, посвященного 25-летию образования организации, который состоялся в хорватском Порече. «Главный сюрприз для меня во время торжественных мероприятий — медаль почета IBU. Дата основания союза примерно совпадает с тем временем, когда я активно начала тренироваться. Очень горжусь, что на протяжении 25 лет и IBU, и я только прогрессировали», — отметила Дарья Домрачева.