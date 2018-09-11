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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона (IBU), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Эту награду четырехкратная олимпийская чемпионка получила во время гала-вечера, посвященного 25-летию образования организации, который состоялся в хорватском Порече. «Главный сюрприз для меня во время торжественных мероприятий — медаль почета IBU. Дата основания союза примерно совпадает с тем временем, когда я активно начала тренироваться. Очень горжусь, что на протяжении 25 лет и IBU, и я только прогрессировали», — отметила Дарья Домрачева.

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Белорусская биатлонистка также пожелала удачи новому президенту союза Олле Далину в развитии мирового биатлона. Вместе с Дарьей Домрачевой почетной медали IBU удостоен и ее супруг прославленный норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален.

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В июне текущего года самая успешная белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры, планируя сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.

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