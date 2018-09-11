Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
13:18 (мск), источник: ТАСС

Бьорндален считает странным, что главу IBU избрали до окончания коррупционного дела

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален предпочел бы, чтобы выборы нового руководства Международного союза биатлонистов (IBU) прошли после окончания дела о коррупции в организации. Об этом он заявил ТАСС.

Наверх
Источник: Reuters

Новый президент и состав исполкома IBU были избраны 7 сентября на конгрессе организации в хорватском Порече. Новым ее главой стал швед Олле Далин, входивший ранее в исполком IBU. Он пришел на смену норвежцу Андерсу Бессебергу, который возглавлял организацию с момента ее создания в 1993 году. Свой пост он добровольно оставил весной, поскольку стал фигурантом дела о возможных коррупционных нарушениях в организации.

«Мне кажется странным, что выборы нового руководства состоялись сейчас, когда расследование еще не закончено. Я бы предпочел сначала дождаться его окончания, а уже после выбирать исполком. Такое развитие событий мне бы понравилось гораздо больше, потому что мы бы знали, что было сделано не так, а что правильно», — сказал Бьорндален.

44-летний Бьорндален ушел из спорта после окончания прошлого сезона. Бессеберг ранее отмечал, что хотел бы видеть своего соотечественника в руководстве IBU.

«Сейчас у меня нет желания работать в IBU. До тех пор, пока организация все еще находится под подозрением и проводится расследование, меня это не привлекает. Сейчас этот вопрос для меня не актуален. Сначала все должны узнать правду, после этого я буду строить планы», — добавил бывший спортсмен.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война?
УЕФА создаст третий клубный турнир
Ковальчук впервые тренировался в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Источник: Полузащитник «Зенита» согласился перейти в «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь