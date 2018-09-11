Бьорндален считает странным, что главу IBU избрали до окончания коррупционного дела

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Новый президент и состав исполкома IBU были избраны 7 сентября на конгрессе организации в хорватском Порече. Новым ее главой стал швед Олле Далин, входивший ранее в исполком IBU. Он пришел на смену норвежцу Андерсу Бессебергу, который возглавлял организацию с момента ее создания в 1993 году. Свой пост он добровольно оставил весной, поскольку стал фигурантом дела о возможных коррупционных нарушениях в организации.

«Мне кажется странным, что выборы нового руководства состоялись сейчас, когда расследование еще не закончено. Я бы предпочел сначала дождаться его окончания, а уже после выбирать исполком. Такое развитие событий мне бы понравилось гораздо больше, потому что мы бы знали, что было сделано не так, а что правильно», — сказал Бьорндален.

44-летний Бьорндален ушел из спорта после окончания прошлого сезона. Бессеберг ранее отмечал, что хотел бы видеть своего соотечественника в руководстве IBU.

«Сейчас у меня нет желания работать в IBU. До тех пор, пока организация все еще находится под подозрением и проводится расследование, меня это не привлекает. Сейчас этот вопрос для меня не актуален. Сначала все должны узнать правду, после этого я буду строить планы», — добавил бывший спортсмен.