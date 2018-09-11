Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки Рассказовой

Молодые российские биатлонистки Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко решили сменить спортивное гражданство по ходу нынешнего межсезонья. Поскольку Рассказова выступала за юниорскую команду России, ей необходимо получить разрешение СБР на переход в другую сборную. В противном случае она еще год проведет в карантине. Бех может выступать за новую национальную команду с 15 декабря, Москаленко ранее никогда к выступлению за российскую сборную не привлекалась, поэтому ограничений на ее переход нет.

«У Бех карантин действует до 15 декабря, Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на ее переход. В противном случае ей предстоит ждать еще 12 месяцев», — сказал Бондарук.

Собеседник агентства напомнил, что выступать за сборную Украины спортсменки решили после того, как сорвался их переход в национальную команду Белоруссии. «Они и не собирались выступать за Украину, но когда не сложилось с Белоруссией, обратились к нам. Возвращаться в Россию они уже не могли, поскольку отовсюду уволились, забрали свои трудовые книжки», — пояснил он.