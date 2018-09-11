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17:10 (мск), источник: ТАСС

Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки Рассказовой

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федерация биатлона Украины направила Союзу биатлонистов России (СБР) запрос о предоставлении Анастасии Рассказовой разрешения на выступление за новую сборную. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук.

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Молодые российские биатлонистки Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко решили сменить спортивное гражданство по ходу нынешнего межсезонья. Поскольку Рассказова выступала за юниорскую команду России, ей необходимо получить разрешение СБР на переход в другую сборную. В противном случае она еще год проведет в карантине. Бех может выступать за новую национальную команду с 15 декабря, Москаленко ранее никогда к выступлению за российскую сборную не привлекалась, поэтому ограничений на ее переход нет.

«У Бех карантин действует до 15 декабря, Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на ее переход. В противном случае ей предстоит ждать еще 12 месяцев», — сказал Бондарук.

Собеседник агентства напомнил, что выступать за сборную Украины спортсменки решили после того, как сорвался их переход в национальную команду Белоруссии. «Они и не собирались выступать за Украину, но когда не сложилось с Белоруссией, обратились к нам. Возвращаться в Россию они уже не могли, поскольку отовсюду уволились, забрали свои трудовые книжки», — пояснил он.

«В Белоруссии они провели два тренировочных сбора, но вскоре после этого получили отказ, поэтому и начали искать другие варианты. Мы же о них до этого даже никогда не слышали и никак не могли быть инициаторами приглашения, просто пошли им навстречу. Если у них есть желание выступать за нас, мы можем оказать содействие с предоставлением условий для тренировок», — добавил Бондарук, заметив, что у Бех и Москаленко родители родом из Украины.

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