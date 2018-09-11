Фуркад: Хочу улучшить свой уровень стрельбы

«Моя мотивация — стремление прогрессировать, желание превзойти самого себя. Хотя делать это сложнее, чем в 20 лет, однако я по-прежнему остаюсь мотивированным. И я демонстрирую, что даже в 30 лет вы можете добиться успехов.



Смогу ли я продолжать доминировать в биатлоне, когда появилось новое поколение в лице Йоханнеса Бо? Он уже не новичок, но ему ещё есть над чем работать. Если говорить обо мне, то я нацелен продолжить свой победный путь. Хочу улучшить свой уровень стрельбы и вернуть лыжный ход, который был в 2017 году», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.