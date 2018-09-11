Фуркад: Хочу улучшить свой уровень стрельбы
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что, несмотря многочисленные награды, он не потерял мотивации для дальнейших выступлений.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что, несмотря многочисленные награды, он не потерял мотивации для дальнейших выступлений.
«Моя мотивация — стремление прогрессировать, желание превзойти самого себя. Хотя делать это сложнее, чем в 20 лет, однако я
Смогу ли я продолжать доминировать в биатлоне, когда появилось новое поколение в лице Йоханнеса Бо? Он уже не новичок, но ему ещё есть над чем работать. Если говорить обо мне, то я нацелен продолжить свой победный путь. Хочу улучшить свой уровень стрельбы и вернуть лыжный ход, который был в 2017 году», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.