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20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад: Хочу улучшить свой уровень стрельбы

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что, несмотря многочисленные награды, он не потерял мотивации для дальнейших выступлений.

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Источник: РИА "Новости"

«Моя мотивация — стремление прогрессировать, желание превзойти самого себя. Хотя делать это сложнее, чем в 20 лет, однако я по-прежнему остаюсь мотивированным. И я демонстрирую, что даже в 30 лет вы можете добиться успехов.

Смогу ли я продолжать доминировать в биатлоне, когда появилось новое поколение в лице Йоханнеса Бо? Он уже не новичок, но ему ещё есть над чем работать. Если говорить обо мне, то я нацелен продолжить свой победный путь. Хочу улучшить свой уровень стрельбы и вернуть лыжный ход, который был в 2017 году», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

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