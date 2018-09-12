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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед стартом соревнований по лыжероллерным гонкам в Минске выступил с речью перед партнёрами по эстафетной команде. Он отметил, что когда-то напутствовал Дарью Домрачеву, которая стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы с Домрачевой, когда она малюсенькая была, начинали здесь. Есть фотографии, как я её учил бегать. Говорил ей: “Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это”. Она сделала», — сказал Лукашенко, обращение которого опубликовал телеканал СТВ.

Команда Лукашенко заняла первое место. В её состав также входили известные спортсмены Надежда Скардино, Марина Зуева и Игнат Головатюк.

32-летняя Домрачева — самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр.

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