Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах

«Мы с Домрачевой, когда она малюсенькая была, начинали здесь. Есть фотографии, как я её учил бегать. Говорил ей: “Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это”. Она сделала», — сказал Лукашенко, обращение которого опубликовал телеканал СТВ.