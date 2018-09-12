Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах
Президент Беларуси Александр Лукашенко перед стартом соревнований по лыжероллерным гонкам в Минске выступил с речью перед партнёрами по эстафетной команде. Он отметил, что
Президент Беларуси Александр Лукашенко перед стартом соревнований по лыжероллерным гонкам в Минске выступил с речью перед партнёрами по эстафетной команде. Он отметил, что
«Мы с Домрачевой, когда она малюсенькая была, начинали здесь. Есть фотографии, как я её учил бегать. Говорил ей: “Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это”. Она сделала», — сказал Лукашенко, обращение которого опубликовал телеканал СТВ.
Команда Лукашенко заняла первое место. В её состав также входили известные спортсмены Надежда Скардино, Марина Зуева и Игнат Головатюк.
32-летняя Домрачева — самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр.