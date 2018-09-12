Федерация биатлона Украины разрешила Жирному вновь выступать за сборную России

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года в составе российской сборной в эстафете Жирный перешел в команду Украины в 2014 году, однако после окончания прошлого сезона 31-летний спортсмен принял решение вернуться на родину.
«Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», — сказал Бондарук.
Последний раз в Кубке мира Жирный выступал в декабре прошлого года, спортсмен не поднимался выше 69-го места в прошлом сезоне. В Кубке IBU его лучшим результатом было 12-е место.