Федерация биатлона Украины разрешила Жирному вновь выступать за сборную России

Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года в составе российской сборной в эстафете Жирный перешел в команду Украины в 2014 году, однако после окончания прошлого сезона 31-летний спортсмен принял решение вернуться на родину.

«Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», — сказал Бондарук.