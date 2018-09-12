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12:16 (мск), источник: ТАСС

Федерация биатлона Украины разрешила Жирному вновь выступать за сборную России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация биатлона Украины разрешила Александру Жирному вновь выступать за Россию. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь украинской федерации Роман Бондарук.

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Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года в составе российской сборной в эстафете Жирный перешел в команду Украины в 2014 году, однако после окончания прошлого сезона 31-летний спортсмен принял решение вернуться на родину.

«Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с тем, чтобы предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу его дали, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу», — сказал Бондарук.

Последний раз в Кубке мира Жирный выступал в декабре прошлого года, спортсмен не поднимался выше 69-го места в прошлом сезоне. В Кубке IBU его лучшим результатом было 12-е место.

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