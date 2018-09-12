Владимир Драчев: Обвинения в адрес российских биатлонистов строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена

По данным «СЭ», в число четырех спортсменов, находящихся под подозрением, входят олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.
— Мы уже несколько раз проговаривали эту ситуацию, — сказал Драчев, — думаю, что шансы действительно хорошие, потому что полноценных доказательств у них нет. Все обвинения строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена, наши аргументы в защиту спортсменов будут строиться на том, что у IBU нет никаких фактов.
Когда есть вскрытая проба А, вскрытая проба Б, то обвинение можно считать юридически обоснованным, в этой ситуации ничего подобного нет. (Никита АРМАНД).