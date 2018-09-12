Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Драчев: Обвинения в адрес российских биатлонистов строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что у организации есть неплохие шансы опровергнуть обвинения российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным «СЭ», в число четырех спортсменов, находящихся под подозрением, входят олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

Читайте также
Популярные лекарства, которые вам можно (а профессиональным спортсменам — нет)

— Мы уже несколько раз проговаривали эту ситуацию, — сказал Драчев, — думаю, что шансы действительно хорошие, потому что полноценных доказательств у них нет. Все обвинения строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена, наши аргументы в защиту спортсменов будут строиться на том, что у IBU нет никаких фактов.

Когда есть вскрытая проба А, вскрытая проба Б, то обвинение можно считать юридически обоснованным, в этой ситуации ничего подобного нет. (Никита АРМАНД).

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 "Спартак" остался без Кутепова
Терри дали визу. Дадут ли еще миллион
Сборная Бразилии добилась разгромной победы
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
Почему Терри не в «Спартаке»
Победитель Емельяненко отстранен за любимый препарат Родченкова
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
«То кулаком бью, то еще что»: Русские гимнастки опять круче всех
«Пусть выступают за Украину»: биатлонисткам РФ простили побег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь