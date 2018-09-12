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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Чепиков: У IBU нет фактов против наших биатлонистов, все основано только на словах Родченкова

Вице-президент СБР Сергей Чепиков считает, что обвинения в употреблении допинга российских биатлонистов построено только на заявлении информатора ВАДА Григория Родченкова.

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Источник: РИА "Новости"

В число четырех спортсменов, находящихся под подозрением в нарушении антидопинговых правил, входят олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

— Подозрения IBU основаны на словах Родченкова, поэтому, на мой взгляд, и по мнению многих экспертов, у наших юристов будут веские основания для защиты ребят в САS, — сказал Чепиков. — У них нет конкретных, фактов, проб, есть только заявление, основанное на догадках. Поэтому с правовой точки зрения есть большой потенциал для оспаривания. (Арман Мкртчян).

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