Сергей Чепиков: У IBU нет фактов против наших биатлонистов, все основано только на словах Родченкова

— Подозрения IBU основаны на словах Родченкова, поэтому, на мой взгляд, и по мнению многих экспертов, у наших юристов будут веские основания для защиты ребят в САS, — сказал Чепиков. — У них нет конкретных, фактов, проб, есть только заявление, основанное на догадках. Поэтому с правовой точки зрения есть большой потенциал для оспаривания. (Арман Мкртчян).