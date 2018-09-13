Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Огненные изменения в правилах
На Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) был принята целый рад принципиальных реформ, которые изменят привычные гонки уже этой зимой.
На Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) был принята целый рад принципиальных реформ, которые изменят привычные гонки уже этой зимой.
Самое интересное — впервые в гонке с массового старта будут принимать участие не 30, а 60 биатлонистов. Причем так как установок на любом стрельбище максимум 30 штук, стрелять они будут по очереди.
Выглядеть это будет так: спортсмены стартуют все вместе, преодолевают круг 2,5 км до первого рубежа. Там биатлонисты с номерами с -го по 30-й отправляются стрелять лежа, а оставшаяся половина участников просто разворачивается и возвращается на дистанцию. На втором круге они меняются. Все остальные рубежи, начиная со второго, проходят, как в обычном
Теоретически при таком раскладе есть риск, что спортсмены будут сталкиваться друг с другом на выходе со стрельбища. Либо
Впервые
Классическая и
При этом очевидно, что, например, пойти по пути плавания, где порядок стартующих в смешанных эстафетах каждая команда определяет сама, биатлон все равно не сможет. Женщины и мужчины здесь соревнуются на кругах разной длины. Поэтому речь идет только о том, чтобы для разнообразия дать право старта мужчинам, а финиша — женщинам.
Точное место первого внедрения новинки пока непонятно. Но очевидно, что на чемпионате мира 2019 года смешанные эстафеты предстанут в их привычном формате.
Юниорский рубеж в биатлоне составлял 20 лет, что уже довольно немало, по сравнению с другими видами спорта. Теперь этот возраст увеличили еще на год, чтобы позволить молодым спортсменам лучше адаптироваться на взрослом уровне. Итак, в чемпионатах мира среди юниоров теперь разрешено выступать биатлонистам моложе 21 года, а среди юношей и девушек — моложе 19 лет.
Также теперь на юниорских этапах Кубка IBU будет разыгрываться Кубок наций. А двое лучших спортсменов по итогам юношеского и юниорского чемпионата мира получат персональные квоты для выступлений на финале Кубка мира. Также персональные квоты, только на стартовый этап Кубка мира следующего сезона, получат победители общего зачета Кубка IBU.
С нового сезона, в дополнение к стандартным металлическим или бумажным мишеням, будут добавлены и полностью электронные стрелковые установки. Это значит, что ими можно будет управлять с помощью пульта дистанционного манипулятора. Например, менять размер мишени в зависимости от стрельбы стоя или лежа, или закрывать или открывать разом все пять кружков.
Принципиальной новинкой это назвать сложно, потому что электронные мишени и так применялись повсеместно. В частности, именно такие установки имеет наш стадион в
Электронная мишень определяет попадание максимально точно и ошибки тут исключены. Удивительно, скорее, что такой раскрученный на телевидении спорт, как биатлон, до сих пор не добился присутствия таких установок абсолютно на всех своих аренах и частенько пользовался механическими установками из прошлого века.