Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Огненные изменения в правилах

Источник: Спорт-Экспресс

Масс-старт на 60 человек

Самое интересное — впервые в гонке с массового старта будут принимать участие не 30, а 60 биатлонистов. Причем так как установок на любом стрельбище максимум 30 штук, стрелять они будут по очереди.

Выглядеть это будет так: спортсмены стартуют все вместе, преодолевают круг 2,5 км до первого рубежа. Там биатлонисты с номерами с -го по 30-й отправляются стрелять лежа, а оставшаяся половина участников просто разворачивается и возвращается на дистанцию. На втором круге они меняются. Все остальные рубежи, начиная со второго, проходят, как в обычном масс-старте.

Теоретически при таком раскладе есть риск, что спортсмены будут сталкиваться друг с другом на выходе со стрельбища. Либо кому-то придется долго ждать своей очереди, пока установка не освободится. Но в IBU считают, что эти риски минимальны и стоит попробовать.

Впервые масс-старт на 60 человек пройдет в марте 2019 года на финале Кубка IBU в Италии. В сезоне Кубка мира он появится не раньше, чем через год. Ну, и от традиционного масс-старта никто отказываться тоже не собирается — новая гонка рассматривается скорее как дополнение, чем как замена любимого всеми старта.

Новый облик смешанных эстафет

Классическая и сингл-микст эстафета до сих пор жестко определяли порядок стартующих. Первыми на дистанцию выходили женщины, финишировали — мужчины. Теперь IBU собирается изменить этот распорядок и на различных соревнованиях допускать, чтобы спортсмены поменялись местами.

При этом очевидно, что, например, пойти по пути плавания, где порядок стартующих в смешанных эстафетах каждая команда определяет сама, биатлон все равно не сможет. Женщины и мужчины здесь соревнуются на кругах разной длины. Поэтому речь идет только о том, чтобы для разнообразия дать право старта мужчинам, а финиша — женщинам.

Точное место первого внедрения новинки пока непонятно. Но очевидно, что на чемпионате мира 2019 года смешанные эстафеты предстанут в их привычном формате.

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Все для юниоров

Юниорский рубеж в биатлоне составлял 20 лет, что уже довольно немало, по сравнению с другими видами спорта. Теперь этот возраст увеличили еще на год, чтобы позволить молодым спортсменам лучше адаптироваться на взрослом уровне. Итак, в чемпионатах мира среди юниоров теперь разрешено выступать биатлонистам моложе 21 года, а среди юношей и девушек — моложе 19 лет.

Также теперь на юниорских этапах Кубка IBU будет разыгрываться Кубок наций. А двое лучших спортсменов по итогам юношеского и юниорского чемпионата мира получат персональные квоты для выступлений на финале Кубка мира. Также персональные квоты, только на стартовый этап Кубка мира следующего сезона, получат победители общего зачета Кубка IBU.

Новые мишени

С нового сезона, в дополнение к стандартным металлическим или бумажным мишеням, будут добавлены и полностью электронные стрелковые установки. Это значит, что ими можно будет управлять с помощью пульта дистанционного манипулятора. Например, менять размер мишени в зависимости от стрельбы стоя или лежа, или закрывать или открывать разом все пять кружков.

Принципиальной новинкой это назвать сложно, потому что электронные мишени и так применялись повсеместно. В частности, именно такие установки имеет наш стадион в Ханты-Мансийске, а также арены в Контиолахти и многих других местах. Разница тут состоит еще и в том, что когда мишень закрывается механически, возможны сбои, если выстрел, например, попадает в самую верхнюю часть цели. Или, наоборот, бывали случаи, когда проходили самые невероятные габариты и мишень закрывалась от силы удара.