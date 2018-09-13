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13:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: С некоторыми решениями СБР я не согласен

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не со всеми решениями нового руководства СБР согласен.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, у него возник вопрос по месту, где команда будет вкатываться.

— Я еще не погружался в эту историю, не разговаривал с ребятами на эту тему. Но мы общаемся, поддерживаем контакт, — цитирует «Калашников.media» Шипулина. — Конечно, с некоторыми решениями я не согласен. Например, я задумался: если я все-таки решу, то куда я поеду на вкатывание? Стоит мне ехать с командой или отдельно куда-то?

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