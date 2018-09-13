Антон Шипулин: С некоторыми решениями СБР я не согласен
Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не со всеми решениями нового руководства СБР согласен.
Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не со всеми решениями нового руководства СБР согласен.
В частности, у него возник вопрос по месту, где команда будет вкатываться.
— Я еще не погружался в эту историю, не разговаривал с ребятами на эту тему. Но мы общаемся, поддерживаем контакт, — цитирует «Калашников.media» Шипулина. — Конечно, с некоторыми решениями я не согласен. Например, я задумался: если я