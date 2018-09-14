Губерниев: С днём рождения, Фуркад. Вместе мы добьёмся ещё большего успеха
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил пятикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира по биатлону Мартена Фуркада с 30-летием.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил пятикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира по биатлону Мартена Фуркада с 30-летием.
Напомним, что Губерниев неоднократно критиковал Фуркада за его высказывания по поводу допингового скандала в России, а также назвал Мартена свиньёй после столкновения с Александром Логиновым в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017.