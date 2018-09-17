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13:37 (мск), источник: ТАСС

Бьорндален: Восстановление РУСАДА облегчит жизнь российским спортсменам

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восстановление прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) положительно скажется на имидже российских спортсменов на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) Уле-Эйнар Бьорндален.

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Источник: Reuters

14 сентября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вернуть РУСАДА соответствие кодексу на ближайшем заседании 20 сентября.

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«Для меня главное, чтобы чистые спортсмены имели возможность выступать. До тех пор, пока спортсмен не пойман на допинге, сложно запрещать ему соревноваться. Я стараюсь придерживаться такого принципа. Но в случае с Россией проблема гораздо шире, расследование вокруг Игр в Сочи длилось много лет, а некоторые моменты еще не прояснены до конца», — сказал Бьорндален, который объявил о завершении спортивной карьеры после окончания минувшего сезона.

«Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу WADA. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем. Надеюсь, что Россия вскоре вновь будет тесно взаимодействовать с WADA. Если она получит соответствие, то российским спортсменам будет гораздо легче», — добавил норвежец.

Приведение РУСАДА в соответствие с международным кодексом, по словам нового президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, является главным условием восстановления полноправного членства в организации Союза биатлонистов России (СБР), который сейчас лишен возможности претендовать на проведение международных соревнований.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

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