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14:04 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин: СБР пообещал предоставить возможность работать с личным тренером

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Чемпион Олимпиады в Сочи в эстафете Антон Шипулин заявил, что достиг договоренности с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым о том, чтобы получить возможность работать с личным тренером.

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Источник: Reuters

В конце июля Шипулин заявил, что пока не знает, будет ли он продолжать профессиональную карьеру. Драчев, который был избран главой СБР в мае, в августе сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально, и выразил надежду, что спортсмен присоединится к сборной на сентябрьских или октябрьских сборах.

«После того, как Драчева выбрали, мы общались по телефону, и он обещал мне создать условия, которые я хочу. Я ему как раз сказал про личного тренера, сказал, что мне нужна такая возможность. Чтобы можно было постоянно общаться, работать. Он мне сказал: «Проблем не будет, принимай свое решение», — сказал 31-летний Шипулин в интервью «Калашников Media».

«Общался с руководителем Центра спортивной подготовки (Александром) Кравцовым. Он тоже подтвердил, что поможет мне в этой ситуации. Самое главное сейчас — принять решение и сформировать график, по которому я пойду», — добавил спортсмен.

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