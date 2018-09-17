Шипулин: СБР пообещал предоставить возможность работать с личным тренером

В конце июля Шипулин заявил, что пока не знает, будет ли он продолжать профессиональную карьеру. Драчев, который был избран главой СБР в мае, в августе сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально, и выразил надежду, что спортсмен присоединится к сборной на сентябрьских или октябрьских сборах.

«После того, как Драчева выбрали, мы общались по телефону, и он обещал мне создать условия, которые я хочу. Я ему как раз сказал про личного тренера, сказал, что мне нужна такая возможность. Чтобы можно было постоянно общаться, работать. Он мне сказал: «Проблем не будет, принимай свое решение», — сказал 31-летний Шипулин в интервью «Калашников Media».