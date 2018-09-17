У Шипулина новый тренер. Он олимпийский чемпион и уже издевается над Антоном: видео
Александр Легков готовит лидера сборной в Греции.
Александр Легков готовит лидера сборной в Греции.
Несколько дней назад лучший биатлонист России отказался ехать вместе с командой в Кировск, выбрав для тренировок Грецию. К нему присоединился олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По словам Шипулина, Легков — именно тот
Однако все оказалось не так просто! Легков измотал Шипулина до такой степени, что Антон уже не чувствует ног.
— Тяжело, потому что к нам приехал дядя Саша дорогой. Зал не слишком хорош, поэтому мы придумываем разные утяжелители. Сашка, у тебя
—
После брусьев спортсмены переходят к следующему упражнению.
— Назад оттягиваешься немного. Вот так, отлично, — следит за тренировочным процессом Легков, — получается же!
— 10.
— Красавчик!
— Глаза чуть не выпали.
Далее друзья идут подтягиваться.
— Вот, посмотрите, делает же нормально упражнения. Всем говорит, что не тренируется, а сам тягает веса какие. Все плачет, плачет, что не может. А он вот как может! Всех порвет, даже я не нужен. Зря приехал, он перебегал меня уже.
— Похвала от Александра Легкова — это лучшее, что может быть. Правда,
Для спортсмена «доброе утро» — это если вышел на пробежку.
— 8 часов утра. Сашка меня разбудил, в 6:50 вышли на трехчасовую тренировку. Не быстро бежим — Сашке уже тяжело,
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— Юниорчик устал уже.
— Обращаюсь ко всем: просыпайтесь утром и делайте кросс! Не так важно где, это обязательно нужно делать. После того, как ты просыпаешься и делаешь кросс или
— Я признаюсь, что если бы Сашке не пообещал, что мы в 6:50 выходим, Я бы, наверное, сачканул и вышел бы на тренировку вечером или после обеда. Потому что на отдыхе хочется отдыхать. Кстати, вчера мы здесь катались на велосипедах, здесь было очень много охотников.
— Да, и Антон специально вперед уезжал, чтобы мне, если что, в спину стреляли, а не ему. Сразу обгонял. Сначала сзади волочился, а при виде охотника сразу вперед уезжал. Биатлонисты все такие. В общем, Антон
жив-здоров,не переживайте.
Готовится потихонечку. Ничего с ним не случилось, форма у него нормальная. Нужно подтянуть функционалочку немножко, но он пока мне добро не дает.
— Рано еще, Саша, рано. Пока просто побегаем, покатаемся на роллерах, на велике. На самом деле, я больше за Сашу переживаю, а то у него пульс совсем маленький,
— Вот, подъемчик опять.
— Выключай уже, я хочу пройтись!
Если верить Легкову, то у Шипулина все хорошо. Но болельщики все еще ждут окончательного решения по поводу продолжения карьеры.