Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент «ниже плинтуса»

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Ранее 31-летний Шипулин рассказал, что еще не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру.

«У меня было столько планов на лето: съездить на Байкал, в круиз, несколько раз на море слетать. Самое главное, что сейчас за это время успел все свои дела, которые накапливались решить и больше находился дома с семьей.

И я даже не представляю, как я, если буду дальше продолжать карьеру, уеду на 2−3 месяца от семьи.

Сейчас я буквально день не нахожусь дома и уже сильно скучаю", — заявил Шипулин.

«На самом деле такого чувства, что надо куда-то ехать и тренироваться, как ни странно, не было, хотя я ждал его, и посылал себе сигнал в мозг: «Не пора ли тебе уехать». Нет, совсем не хочется, наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном. Я писал ребятам на сбор, думал: вдруг сейчас что-то в сердечке ёкнет, захочется к ним, ни разу не ёкнуло. И даже сейчас, говоря о том, хочется ли на сбор, если приму решение, я говорю: трудно будет, закрывать входную дверь, целовать сына, обнимать жену и говорить: «Через месяц жди», — добавил россиянин.

Также он рассказал о дальнейших планах на межсезонье. «Сейчас мы с лыжником Саней Легковым едем в Грецию на два месяца. Берем с собой велосипеды, роллеры, я хочу попробовать повкатываться, посмотреть, как организм ведет себя с нагрузками. Легков мне будет спарринг партнером и тренером. Я знаю, что он сейчас в великолепной форме, а у меня форма ниже плинтуса, поэтому будем стараться найти компромисс», — отметил олимпийский чемпион.