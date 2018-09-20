Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
9Головкин потерпел первое поражение в карьере
10:28 (мск), источник: ТАСС

Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент «ниже плинтуса»

ТАСС, 20 сентября. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что его спортивная форма на данный момент находится в состоянии «ниже плинтуса». Слова спортсмена приводит «Калашников Media».

Наверх
Источник: Reuters

Ранее 31-летний Шипулин рассказал, что еще не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру.

«У меня было столько планов на лето: съездить на Байкал, в круиз, несколько раз на море слетать. Самое главное, что сейчас за это время успел все свои дела, которые накапливались решить и больше находился дома с семьей.

И я даже не представляю, как я, если буду дальше продолжать карьеру, уеду на 2−3 месяца от семьи.

Сейчас я буквально день не нахожусь дома и уже сильно скучаю", — заявил Шипулин.

Читайте также
У Шипулина новый тренер. Он олимпийский чемпион и уже издевается над Антоном: видео

«На самом деле такого чувства, что надо куда-то ехать и тренироваться, как ни странно, не было, хотя я ждал его, и посылал себе сигнал в мозг: «Не пора ли тебе уехать». Нет, совсем не хочется, наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном. Я писал ребятам на сбор, думал: вдруг сейчас что-то в сердечке ёкнет, захочется к ним, ни разу не ёкнуло. И даже сейчас, говоря о том, хочется ли на сбор, если приму решение, я говорю: трудно будет, закрывать входную дверь, целовать сына, обнимать жену и говорить: «Через месяц жди», — добавил россиянин.

Также он рассказал о дальнейших планах на межсезонье. «Сейчас мы с лыжником Саней Легковым едем в Грецию на два месяца. Берем с собой велосипеды, роллеры, я хочу попробовать повкатываться, посмотреть, как организм ведет себя с нагрузками. Легков мне будет спарринг партнером и тренером. Я знаю, что он сейчас в великолепной форме, а у меня форма ниже плинтуса, поэтому будем стараться найти компромисс», — отметил олимпийский чемпион.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов
«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ
В США призвали распустить WADA из-за ситуации с Россией
Медведева ответила на критику в свой адрес
Футболисты «Лиона» в гостях победили «Манчестер Сити» в матче ЛЧ
«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в ЛЕ матчем в Вене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь