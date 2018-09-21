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11:08 (мск), источник: ТАСС

IBU считает важным, что WADA получит доступ к базе московской лаборатории

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) считает важным, что одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стало предоставление российской стороной доступа к данным проверки допинг-проб, которые были опечатаны в московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: Reuters

В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение вернуть соответствие кодексу организации Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Российская сторона до конца текущего года должна предоставить WADA доступ к базе данных, содержащей результаты проверки допинг-проб, которая велась в московской антидопинговой лаборатории с 2011 по 2015 год. В связи с федеральным расследованием пробы были опечатаны Следственным комитетом России, хотя WADA ранее частично уже получило доступ к данным через своих информаторов.

«IBU не вправе судить или комментировать решение другой организации. IBU полон решимости бороться за чистый спорт и уже использовал данные московской лаборатории LIMS, предоставленные WADA, и информацию из отчета [Ричарда] Макларена в качестве основания для разбирательства», — заявили в IBU.

«Сейчас важно, что Россия предоставляет данные и доступ к образцам, которые хранятся в московской лаборатории, как это было обговорено с WADA. При этом решение не влияет на соревновательную составляющую, поскольку российские спортсмены принимали участие в турнирах IBU в период отстранения РУСАДА», — отмечается в заявлении.

IBU в настоящее время ведет расследование в отношении четырех российских биатлонистов. Олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель первенства чемпионата мира среди юниоров Александр Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основании данных из московской лаборатории.

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