IBU считает важным, что WADA получит доступ к базе московской лаборатории

Источник: Reuters

В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение вернуть соответствие кодексу организации Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Российская сторона до конца текущего года должна предоставить WADA доступ к базе данных, содержащей результаты проверки допинг-проб, которая велась в московской антидопинговой лаборатории с 2011 по 2015 год. В связи с федеральным расследованием пробы были опечатаны Следственным комитетом России, хотя WADA ранее частично уже получило доступ к данным через своих информаторов.

«IBU не вправе судить или комментировать решение другой организации. IBU полон решимости бороться за чистый спорт и уже использовал данные московской лаборатории LIMS, предоставленные WADA, и информацию из отчета [Ричарда] Макларена в качестве основания для разбирательства», — заявили в IBU.

«Сейчас важно, что Россия предоставляет данные и доступ к образцам, которые хранятся в московской лаборатории, как это было обговорено с WADA. При этом решение не влияет на соревновательную составляющую, поскольку российские спортсмены принимали участие в турнирах IBU в период отстранения РУСАДА», — отмечается в заявлении.