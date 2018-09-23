Коукалова: Не собираюсь возвращаться в биатлон в ближайшее время

«Не могу сказать, что завершила карьеру, но в ближайшее время выступать не собираюсь. В последние сезоны я потратила слишком много сил, на меня давили ожидания общественности, мне казалось, что я должна постоянно кому-то что-то доказывать. Устала от этой гонки, захотелось спокойствия и больше времени на свои увлечения. Сейчас занимаюсь искусством, работаю над арт-проектами. Вспоминаю, чему училась в школе», — приводит слова Коукаловой Idnes.