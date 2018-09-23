Коукалова: Не собираюсь возвращаться в биатлон в ближайшее время
Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что не собирается возвращаться в биатлон в ближайшее время.
Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что не собирается возвращаться в биатлон в ближайшее время.
«Не могу сказать, что завершила карьеру, но в ближайшее время выступать не собираюсь. В последние сезоны я потратила слишком много сил, на меня давили ожидания общественности, мне казалось, что я должна постоянно
Напомним, недавно Коукалова приняла участие в съёмках фильма «Teroristka». Габриэла пропустила сезон-2017/18