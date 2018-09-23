Олимпийский чемпион рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах смерти, поступивших ему по электронной почте. Его слова приводит SVT.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах смерти, поступивших ему по электронной почте. Его слова приводит SVT.
«Я постоянно получаю негативные комментарии в соцсетях и уже привык к этому. Но самым ужасным стало письмо на личную электронную почту, в котором содержались угрозы от русского эскадрона смерти. Отправитель остался анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы», — заявил 20-летний швед.
Биатлонист отметил, что письмо было написано на плохом английском. Спортсмен признался, что угроза повлияла на него негативно, но пообещал продолжить обсуждать допинговые проблемы.
Самуэльссон — известный противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. 19 сентября шведский атлет заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не должно восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Впоследствии WADA все же приняло решение в пользу РУСАДА, чем вызвало недовольство многих иностранных спортсменов.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Самуэльссон выиграл золотую медаль в эстафете и завоевал серебряную награду в гонке преследования.