Олимпийский чемпион рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»

Источник: РИА "Новости"

«Я постоянно получаю негативные комментарии в соцсетях и уже привык к этому. Но самым ужасным стало письмо на личную электронную почту, в котором содержались угрозы от русского эскадрона смерти. Отправитель остался анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы», — заявил 20-летний швед.

Биатлонист отметил, что письмо было написано на плохом английском. Спортсмен признался, что угроза повлияла на него негативно, но пообещал продолжить обсуждать допинговые проблемы.

Самуэльссон — известный противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. 19 сентября шведский атлет заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не должно восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Впоследствии WADA все же приняло решение в пользу РУСАДА, чем вызвало недовольство многих иностранных спортсменов.