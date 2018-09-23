Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион рассказал об угрозах от «русского эскадрона смерти»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах смерти, поступивших ему по электронной почте. Его слова приводит SVT.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я постоянно получаю негативные комментарии в соцсетях и уже привык к этому. Но самым ужасным стало письмо на личную электронную почту, в котором содержались угрозы от русского эскадрона смерти. Отправитель остался анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы», — заявил 20-летний швед.

Читайте также
Россию выгнали из биатлона: к власти пришли те, кто ее ненавидит

Биатлонист отметил, что письмо было написано на плохом английском. Спортсмен признался, что угроза повлияла на него негативно, но пообещал продолжить обсуждать допинговые проблемы.

Самуэльссон — известный противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. 19 сентября шведский атлет заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не должно восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Впоследствии WADA все же приняло решение в пользу РУСАДА, чем вызвало недовольство многих иностранных спортсменов.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Самуэльссон выиграл золотую медаль в эстафете и завоевал серебряную награду в гонке преследования.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
В перестрелке «Зенита» и «Локо» победили питерцы
Джошуа — в огне. Поветкин — в нокауте
Семин ответил на вопрос о возможной отставке
«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Вильярреалом»
ЦСКА играет со «Спартаком» в дерби (трансляция)
«Болонья» обыграла «Рому», «Лацио» разгромил «Дженоа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь