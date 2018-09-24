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12:29 (мск), источник: TeamRussia.pro

Антон Шипулин: Весь биатлонный мир хочет, чтобы Фуркада свергли с трона

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился своим мнением о фаворитах предстоящего сезона в биатлоне.

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Источник: Reuters

 — Как думаешь их следующем году они смогут удержаться на первых местах? — спросил Шипулина трехкратный чемпион мира Иван Черезов в интервью Калашников Media.

— Я думаю Фуркад сможет, он очень спортсмен, — ответил Шипулин. — Йоханнес не менее сильный, но ему не хватает не то что зрелости, стабильности, умиротворения, спокойствия. Хотя в прошлом году и Мартен начал нервничать в какие-то моменты. Я это видел, замечал. Я пожелаю Йоханнесу обрести более стабильные результаты. Весь биатлонный мир и болельщики хотят, чтоб уже свергли Мартена Фуркада и на трон забрался бы другой человек.

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 Антон ШИПУЛИН: «ВЕСЬ БИАТЛОННЫЙ МИР ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ФУРКАДА СВЕРГЛИ С ТРОНА»
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