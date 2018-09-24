Антон Шипулин: Весь биатлонный мир хочет, чтобы Фуркада свергли с трона
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился своим мнением о фаворитах предстоящего сезона в биатлоне.
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поделился своим мнением о фаворитах предстоящего сезона в биатлоне.
— Как думаешь их следующем году они смогут удержаться на первых местах? — спросил Шипулина трехкратный чемпион мира Иван Черезов в интервью Калашников Media.
— Я думаю Фуркад сможет, он очень спортсмен, — ответил Шипулин. — Йоханнес не менее сильный, но ему не хватает не то что зрелости, стабильности, умиротворения, спокойствия. Хотя в прошлом году и Мартен начал нервничать в