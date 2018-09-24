Антон ШИПУЛИН: «ВЕСЬ БИАТЛОННЫЙ МИР ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ФУРКАДА СВЕРГЛИ С ТРОНА»

— Я думаю Фуркад сможет, он очень спортсмен, — ответил Шипулин. — Йоханнес не менее сильный, но ему не хватает не то что зрелости, стабильности, умиротворения, спокойствия. Хотя в прошлом году и Мартен начал нервничать в какие-то моменты. Я это видел, замечал. Я пожелаю Йоханнесу обрести более стабильные результаты. Весь биатлонный мир и болельщики хотят, чтоб уже свергли Мартена Фуркада и на трон забрался бы другой человек.