Вернувшаяся из Белоруссии биатлонистка выиграла летний чемпионат России. Она красавица!
И быстро бегает.
И быстро бегает.
В Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону, результаты которого станут одним из критериев при определении составов для выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU уже зимой. За исключением лидеров рейтинга СБР Антона Шипулина и Екатерины
Открывал программу летнего ЧР женский спринт. На старт вышли Ульяна Кайшева, Ирина Старых, Кристина Резцова, Виктория Сливко, а также вернувшаяся из Белоруссии Кристина Ильченко.
Точная стрельба не помогла Сливко попасть даже в топ-5, прошлогодние проблемы с ходом так и не решились. Да и вряд ли
В мужской спринтерской гонке приняли участие мастодонты: Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Максим Цветков и Антон Бабиков. Логинов стартовал пятым, уверенно шел по дистанции, стрелял быстро и точно и на финише показал такое время, что обойти его у соперников не было шансов. Малышко с одним промахом стал вторым (+34,9 сек.), Петр Пащенко с двумя — третий (+53,3 сек). Остальные сборники выступили не слишком удачно: Волков — 10-й, Цветков — 12-й, Бабиков вообще 27-й.
В женской эстафете фаворитом считалась команда Тюменской области, в состав которой входили Сливко и Старых. Остальные сборницы были разбросаны по разным командам.
После трех этапов сборная Новосибирской области была уверенно впереди, но 2 круга штрафа на заключительном этапе отбросили ее за пределы топ-3. В итоге, как и ожидалось, девушки из Тюмени выиграли, опередив первую команду
В мужской эстафете яркой борьбы за победу не вышло. Огня дали башкирские парни. Уже на втором этапе первая команда Башкортостана вышла в лидеры, за счет хорошей стрельбы и быстрого хода преимущество только наращивалось. На финише уфимцы опередили ставших вторыми югорцев более чем на полторы минуты. После заключительного рубежа Малышко, выступающий за команду
В программе летнего ЧР остались 2 индивидуальные гонки, а дальше тренерскому совету придется принимать непростое решение по поводу составов. Не все сборники показали себя с лучшей стороны, однако и юниоры не проявили себя так, чтобы выгонять «стариков».
ЧР-2018. Летний биатлон. Спринт. Женщины
1. Кристина Ильченко — 22.10,9 (2 промаха).
2. Маргарита Васильева — +7,7 (2).
3. Ульяна Кайшева — +23,4 (1).
ЧР-2018. Летний биатлон. Спринт. Мужчины
1. Александр Логинов— 23.56.5 (0).
2. Дмитрий Малышко — +34.9 (1).
3. Петр Пащенко — +53.3 (2).
Автор: Владимир Афанасьев