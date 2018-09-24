Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
15:07 (мск), источник: Sport24

Вернувшаяся из Белоруссии биатлонистка выиграла летний чемпионат России. Она красавица!

И быстро бегает.

Наверх
Источник: Sport24

В Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону, результаты которого станут одним из критериев при определении составов для выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU уже зимой. За исключением лидеров рейтинга СБР Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт, в соревнованиях принимают участие почти все члены сборной России, выступавшие на международных этапах в прошлом сезоне.

Открывал программу летнего ЧР женский спринт. На старт вышли Ульяна Кайшева, Ирина Старых, Кристина Резцова, Виктория Сливко, а также вернувшаяся из Белоруссии Кристина Ильченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Точная стрельба не помогла Сливко попасть даже в топ-5, прошлогодние проблемы с ходом так и не решились. Да и вряд ли когда-нибудь решатся. Долгое время лидерство удерживала Маргарита Васильева, отжигавшая на зимнем ЧР. Она допустила два промаха, но отлично смотрелась на дистанции. Однако, победу одержала Ильченко, которая также промахнулась два раза. На финише она смогла добавить и опередить Васильеву на 7,7 секунды. Третьей стала Кайшева, которая ходом сильно проиграл соперницам. На рубеже у Ульяны лишь одна ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мужской спринтерской гонке приняли участие мастодонты: Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Максим Цветков и Антон Бабиков. Логинов стартовал пятым, уверенно шел по дистанции, стрелял быстро и точно и на финише показал такое время, что обойти его у соперников не было шансов. Малышко с одним промахом стал вторым (+34,9 сек.), Петр Пащенко с двумя — третий (+53,3 сек). Остальные сборники выступили не слишком удачно: Волков — 10-й, Цветков — 12-й, Бабиков вообще 27-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

В женской эстафете фаворитом считалась команда Тюменской области, в состав которой входили Сливко и Старых. Остальные сборницы были разбросаны по разным командам.

После трех этапов сборная Новосибирской области была уверенно впереди, но 2 круга штрафа на заключительном этапе отбросили ее за пределы топ-3. В итоге, как и ожидалось, девушки из Тюмени выиграли, опередив первую команду ХМАО-ЮГРА на 24,6 сек. На третьем месте — сборная Свердловской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мужской эстафете яркой борьбы за победу не вышло. Огня дали башкирские парни. Уже на втором этапе первая команда Башкортостана вышла в лидеры, за счет хорошей стрельбы и быстрого хода преимущество только наращивалось. На финише уфимцы опередили ставших вторыми югорцев более чем на полторы минуты. После заключительного рубежа Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, проигрывал третьему месту около 25 секунд. Но олимпийский чемпион врубил форсаж и ворвался в топ-3.

Во время загрузки произошла ошибка.

В программе летнего ЧР остались 2 индивидуальные гонки, а дальше тренерскому совету придется принимать непростое решение по поводу составов. Не все сборники показали себя с лучшей стороны, однако и юниоры не проявили себя так, чтобы выгонять «стариков».

ЧР-2018. Летний биатлон. Спринт. Женщины

1. Кристина Ильченко — 22.10,9 (2 промаха).

2. Маргарита Васильева — +7,7 (2).

3. Ульяна Кайшева — +23,4 (1).

ЧР-2018. Летний биатлон. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов— 23.56.5 (0).

2. Дмитрий Малышко — +34.9 (1).

3. Петр Пащенко — +53.3 (2).

Автор: Владимир Афанасьев

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Жена экс-футболиста "Зенита" удивила всех откровенным фото на природе
"Жену Глушакова подкупили". Новая версия скандала в "Спартаке"
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
Нурмагомедов: Я уничтожу Макгрегора
«Отношение уровня холодной войны»: WADA вступилось за Россию
Серена Уильямс упрекнула своего тренера во лжи
Кучеров: Какая разница, кто получает больше?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь