Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team

Занятие проводилось в зале кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры под руководством мастера боевых искусств, обладателя второго дана по карате, семикратного чемпиона страны Андрея Гриневича. После интенсивной разминки участников тренировки познакомили с основами карате.

«Этот вид спорта входит в программу II Европейских игр, но немногие знают, что карате будет представлено и на Олимпийских играх в Токио. Мне очень понравилось, как проходило занятие: все интенсивно, некоторые упражнения, на мой взгляд, были бы полезны для биатлонистов. Буду рада, если меня пригласят принять участие в тренировках и по другим вида спорта», — отметила Дарья Домрачева.

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Вместе с Дарьей Домрачевой на татами сегодня вышли Тео, Анна Шалютина и другие представители шоу-бизнеса. Поддержали звезд и представители фонда. Заместитель директора фонда Анатолий Котов отметил, что дирекция намерена и далее проводить подобные тренировки по различным видам спорта.

Одной из главных целей проекта Bright Team является популяризация видов спорта, включенных в программу предстоящего мультиспортивного форума. Проект стартовал 1 августа товарищеским турниром по пляжному футболу, который с успехом прошел на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» белорусской столицы. Также состоялась звездная тренировка по дзюдо под руководством чемпионки Европы Марины Слуцкой, дружеская встреча по баскетболу Bright 3×3 Basketball. Команда дирекции также поучаствовала в заездах на 12-местных китайских лодках-байдарках (драгонбот) на «Звездной регате» во время физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к очередной годовщине со дня основания белорусской столицы, и в Минском полумарафоне — 2018. Недавно участники Bright Team познакомились с видом спорта, который входит в культурную программу II Европейских игр, — петанком. Проект предполагает дальнейшее проведение дружеских встреч.