Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Занятие проводилось в зале кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры под руководством мастера боевых искусств, обладателя второго дана по карате, семикратного чемпиона страны Андрея Гриневича. После интенсивной разминки участников тренировки познакомили с основами карате.

«Этот вид спорта входит в программу II Европейских игр, но немногие знают, что карате будет представлено и на Олимпийских играх в Токио. Мне очень понравилось, как проходило занятие: все интенсивно, некоторые упражнения, на мой взгляд, были бы полезны для биатлонистов. Буду рада, если меня пригласят принять участие в тренировках и по другим вида спорта», — отметила Дарья Домрачева.

Читайте также
Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах

Вместе с Дарьей Домрачевой на татами сегодня вышли Тео, Анна Шалютина и другие представители шоу-бизнеса. Поддержали звезд и представители фонда. Заместитель директора фонда Анатолий Котов отметил, что дирекция намерена и далее проводить подобные тренировки по различным видам спорта.

Одной из главных целей проекта Bright Team является популяризация видов спорта, включенных в программу предстоящего мультиспортивного форума. Проект стартовал 1 августа товарищеским турниром по пляжному футболу, который с успехом прошел на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» белорусской столицы. Также состоялась звездная тренировка по дзюдо под руководством чемпионки Европы Марины Слуцкой, дружеская встреча по баскетболу Bright 3×3 Basketball. Команда дирекции также поучаствовала в заездах на 12-местных китайских лодках-байдарках (драгонбот) на «Звездной регате» во время физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к очередной годовщине со дня основания белорусской столицы, и в Минском полумарафоне — 2018. Недавно участники Bright Team познакомились с видом спорта, который входит в культурную программу II Европейских игр, — петанком. Проект предполагает дальнейшее проведение дружеских встреч.

Фото Андрея Покумейко

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Киркорову сделали царский подарок
Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Верно ли это?
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
Нурмагомедов: Я — Флойд Мейвезер в мире MMA
«Отношение уровня холодной войны»: WADA вступилось за Россию
Серена Уильямс упрекнула своего тренера во лжи
Вернувшаяся из Белоруссии биатлонистка выиграла летний ЧР: видео
Кучеров: Какая разница, кто получает больше?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь