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16:34 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России единогласно утвердил критерии отбора на этапы Кубка мира

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Критерии отбора российских биатлонистов на этапы Кубка мира утверждены единогласно. Об этом ТАСС заявил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский.

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В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором Кугаевский был избран его председателем.

«Критерии отбора на первые этапы Кубка мира утверждены единогласным решением. Система отбора предусматривает большую степень прозрачности — все примут участие в отборе, лучшие выйдут на Кубок мира, а кто-то — на Кубок IBU [Международного союза биатлонистов]», — заявил Кугаевский.

«Также обсуждались система отбора на юниорские соревнования, система отбора на юношеские Олимпийские игры и юношеские чемпионаты мира. Тем более, сейчас возникли проблемы, что биатлонисты 1997 года рождения снова ушли в юниоры, что мы проходили в 2003 году. Такая ситуация тогда позволила многим спортсменам, как например, [Максим] Чудов и [Андрей] Маковеев, сохраниться, может, это не самый плохой вариант, но с организационной точки зрения есть сложности, потому что приходится перекраивать весь календарь», — добавил собеседник агентства.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

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