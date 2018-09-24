Союз биатлонистов России единогласно утвердил критерии отбора на этапы Кубка мира

«Также обсуждались система отбора на юниорские соревнования, система отбора на юношеские Олимпийские игры и юношеские чемпионаты мира. Тем более, сейчас возникли проблемы, что биатлонисты 1997 года рождения снова ушли в юниоры, что мы проходили в 2003 году. Такая ситуация тогда позволила многим спортсменам, как например, [Максим] Чудов и [Андрей] Маковеев, сохраниться, может, это не самый плохой вариант, но с организационной точки зрения есть сложности, потому что приходится перекраивать весь календарь», — добавил собеседник агентства.