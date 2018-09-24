Тренер сборной России: Рано говорить, выступит ли Шипулин в этом сезоне

«Здесь, в Тюмени, я общался с родителями Антона, они просили меня пока сына не дергать, чтобы он сам принял решение (о том, пропустит ли сезон — ред.). Я не знаю, какое решение он примет. Но мы и не рассчитываем на то, что вот придет Антон, и он всё сделает. Мы готовим команду. Если придет, будем смотреть, в каком он состоянии и когда возможен для него старт. Сегодня об этом говорить рано, потому что в любом случае для этого Антону нужно проделать определенную работу», — сказал Хованцев РИА Новости.