Тренер сборной России: Рано говорить, выступит ли Шипулин в этом сезоне

«Здесь, в Тюмени, я общался с родителями Антона, они просили меня пока сына не дергать, чтобы он сам принял решение (о том, пропустит ли сезон — ред.). Я не знаю, какое решение он примет. Но мы и не рассчитываем на то, что вот придет Антон, и он всё сделает. Мы готовим команду. Если придет, будем смотреть, в каком он состоянии и когда возможен для него старт. Сегодня об этом говорить рано, потому что в любом случае для этого Антону нужно проделать определенную работу», — сказал Хованцев РИА Новости.
«Подобный опыт был. В 1992 году Сергей Тарасов начал подготовку только в конце августа. Он был настроен пропустить тот сезон, и хотя выступил в конце декабря на “Ижевской винтовке”, в команду не попадал. Я настоял на тренерском совете, чтобы Тарасова включили в команду, и уговорил его ехать на чемпионат мира. Сергей поехал и вернулся с тремя медалями», — напомнил он.
В конце июля Шипулин заявил, что пока не знает, будет ли он продолжать профессиональную карьеру. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в августе сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально, и выразил надежду, что спортсмен присоединится к сборной на сентябрьских или октябрьских сборах.