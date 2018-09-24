Драчёв: Шанс попасть в сборную России по биатлону должен быть у всех

«Очень важно было обсудить, как команда будет формироваться на этапы Кубка мира, на чемпионаты мира и Европы. В первую очередь это волнующий регионы вопрос, чьи спортсмены мечтают обыграть сборников и попасть в команду. Большой шанс мы даем региональным спортсменам до Нового года, когда первые двадцать биатлонистов по рейтингу могут попасть в сборную, кроме того, победители «Ижевской винтовки» смогут принять участие в этапах Кубка мира и IBU.

Шанс должен быть у всех. Бывает, что спортсмен сезон пробежал неровно, не проявил себя и не попал в сборную команду. Но очень удачно прошел подготовку и готов показывать результат. Или после травмы, например, не был среди двадцати лучших в рейтинге, но восстановился и готов обыграть сборную. Или посмотрите на Кристину Ильченко — она обыграла здесь всех. Сейчас мы будем рассматривать ее участие в тренировочном сборе в ноябре. Если она будет так же сильна, мы с большим удовольствием включим ее в состав команды. Главное, чтобы она успешно закрыла юридические вопросы, связанные с ее переходом, — приводит слова Драчёва пресс-служба СБР.