Романова будет работать в тренерском совете Союза биатлонистов России

Как отмечается в сообщении, такое решение принято в понедельник на заседании совета в Тюмени.

«Сегодня выбрали председателей комиссий тренерского совета. Так, председателем комиссии по детско-юношескому биатлону стал Юрий Векшин, научно-методической работой займется Яна Романова, планированием спортивно-массовых мероприятий по-прежнему будет заниматься Леонид Гурьев, а председателем комиссии по рейтингу выбрали Василия Жижина», — говорится в сообщении.

Романова решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх и лишена серебряной медали Олимпиады в Сочи в эстафете за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. Впоследствии она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.