Романова будет работать в тренерском совете Союза биатлонистов России
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Как отмечается в сообщении, такое решение принято в понедельник на заседании совета в Тюмени.
«Сегодня выбрали председателей комиссий тренерского совета. Так, председателем комиссии по
Романова решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх и лишена серебряной медали Олимпиады в Сочи в эстафете за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. Впоследствии она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Романова побеждала на этапах Кубка мира, становилась призером чемпионата Европы.