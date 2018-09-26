Тихонов: Домрачева в Беларуси самый уважаемый человек после Лукашенко

Источник: AP 2018

«Хочу поблагодарить Олю Зайцеву за этот прекрасный подарок. Я очень тронут таким отношением одной из лучших спортсменок, с которой мне доводилось работать. Я очень горжусь тем поколением женской сборной, в которой Ольга была капитаном и где блистали Ольга Медведцева, Анна Богалий, Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова, Светлана Черноусова, Галина Куклева, Татьяна Моисеева, Светлана Слепцова и другие. Я горжусь вами по сей день, ведь благодаря вам были достигнуты самые большие победы российского биатлона. Тогда мы были лучшими в мире. Всем вам, дорогие мои, огромного здоровья, семейного счастья. Чтобы детвора подрастала и кто-то из них в будущем пополнил нашу биатлонную команду.

Мы не получали бешеных денег, но сколько было побед. А сейчас только и разговоры о деньгах и условиях. Но большинство из этих ищущих не принесли побед ни здесь, ни в другом государстве. За 25 лет российского биатлона только два исключения — это Кузьмина и Домрачева, и я рад за них обеих.